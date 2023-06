Louise, l’IA de TUI qui vous emmène en city trip

Le voyagiste TUI introduit l’intelligence artificielle dans ses services aux vacanciers. Il présente Louise, son guide virtuel qui les accompagne lors de city-trips à coup d’astuces et d’adresses incontournables. La technologie prévoit une petite révolution dans le secteur.

TUI entre dans la brèche de l’IA, une technologie amenée à faciliter la vie des vacanciers. Le guide de voyage virtuel baptisé Louise donnera, via WhatsApp, un conseil par jour – meilleur restaurant, astuces de visites insolites… – aux voyageurs qui ont réservé un city-trip avec le tour opérateur. Il est aussi possible de contacter directement Louise et de lui poser des questions, avec une réponse garantie dans les deux heures.

Le voyageur qui réserve un citytrip – même s’il s’agit uniquement de la réservation d’un logement – aura automatiquement accès à ce service, annonce TUI. Il recevra un e-mail d’explication. Le service est ensuite fourni via WhatsApp. Louise envoie un premier message une semaine avant le départ. Pendant le voyage, le robot donne chaque jour un nouveau conseil amusant et personnalisé, en fonction du voyageur et de l’endroit où il se trouve.

TUI s’est associé à la société TravelWithZoey pour offrir ce nouveau service numérique à ses clients.

« La plateforme est un mélange intelligent d’hommes et de technologie. Le service est numérique, mais, en coulisses, une équipe d’employés de Zoey surveille en permanence la messagerie et intervient pour communiquer avec les clients en cas de besoin », tient à préciser TUI.

Cette société basée aux Pays-Bas active dans l’IA se donne comme mission de « permettre l’empathie numérique en intégrant les conversations, les parcours, les données, le contenu et la touche humaine dans une plateforme de dialogue tout-en-un », peut-on lire sur son site.

De la recommandation de destinations jusqu’à la proposition d’hôtels, de vols et d’itinéraires en fonction de critères très personnalisés, l’intelligence artificielle est amenée à révolutionner la façon dont les voyages sont organisés, qu’ils soient individuels ou via un tour opérateur. Tui n’est d’ailleurs pas le premier acteur du secteur à utiliser l’IA.

Ainsi, l’agence de voyage en ligne Trip.com intègre un agent conversationnel, baptisé TripGen (disponible actuellement en anglais, coréen, chinois et japonais) qui génère des idées d’itinéraires en fonction des critères du voyageur. TripGen se base sur la même intelligence artificielle que celle utilisée par l’entreprise OpenAI à l’origine de ChatGPT. L’agent conversationnel répond aussi à des questions directes et simples sur la destination ou le coût du voyage.

Expedia (Hotels.com ou Trivago) nourrit aussi de grandes ambitions. Elle fait partie des entreprises partenaires d’OpenAI pour intégrer des plugins au sein de l’environnement didacticiel de ChatGPT, relaie le site de la RTBF. Grâce à son nouveau plugin AI, un voyageur peut ainsi entamer une conversation avec ChatGPT pour planifier son prochain voyage, avec un accès à des informations actualisées sur la disponibilité et le prix des vols, des hôtels, des locations de vacances, des activités et des locations de voitures dans le monde entier, fait savoir la société sur Twitter.

With our new AI Plugin, a traveler can start a conversation with #ChatGPT to plan their next trip–complete with access to up-to-date information on the availability & price of flights, hotels, vacation rentals, activities, & car rentals across the world. https://t.co/cVgLL6qln9 pic.twitter.com/YAIaj9zrEd