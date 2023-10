« Les nouveaux contrats Delhaize font peser le risque principalement sur les indépendants »

Les magasins Delhaize ouvrent progressivement en version franchisés. Cependant, tout est loin d’être réglé pour l’enseigne qui fait toujours face aux mécontentements des syndicats mais également des fédérations de travailleurs indépendants. Ces derniers pointent des risques dans les nouveaux contrats de franchises. Brigitte Delbrouck, administrateur délégué de l’UCM et Pascal Niclot, président d’aplsia demandent de la clarté.

Trends Tendances : Quels sont les problèmes que présentent les nouveaux contrats Delhaize ?

Pascal Niclot : Aujourd’hui on avait un contrat d’affiliation, Delhaize veut les transformer en contrat de franchisé. Dans ce type de contrat, il faut non seulement payer un droit à l’enseigne mais également céder un pourcentage du chiffre d’affaires à la centrale. Ce pourcentage sert au développement des produits, marketing, communication… auparavant c’était destiné seulement à la logistique.

Brigitte Delbrouck : Pour que le modèle de la franchise puisse fonctionner, il faut que le contrat soit équilibré de part et d’autre. Le franchisé doit avoir une marge suffisante pour s’en sortir, ce qui n’est pas le cas avec les nouveaux contrats proposés par Delhaize.

Trends Tendances : Le risque pèse donc principalement sur les indépendants ?

Pascal Niclot : Exactement ! D’autant que ces nouveaux contrats concernent non seulement les nouveaux indépendants mais également les autres entrepreneurs qui seront obligés de signer ce contrat au moment de la reconduction. Notre rôle est donc de prévenir ces indépendants et de les accompagner.

Trends Tendances : Vous avez d’ailleurs alerté le fédéral sur ces pratiques…

Brigitte Delbrouck : Oui car aujourd’hui il faut savoir qu’il n’existe aucun encadrement juridique au niveau des contrats de franchise. Les ministres Dermagne et Clarinval ont commencé à travailler sur un encadrement des clauses dites abusives dans les contrats de collaboration commerciale à notre initiative mais il faudra aller plus loin.

Trends Tendances : Delhaize n’a pas participé à cette réunion, vous avez eu des contacts avec l’enseigne depuis ?

Brigitte Delbrouck : C’est très difficile d’avoir une réponse de Delhaize. Notre objectif est d’éclairer la situation mais ils sont avares de commentaires. Une rencontre est prévue bientôt.

Pascal Niclot : Notre but n’est pas de déclarer la guerre mais si Delhaize ignore les fédérations de travailleurs, ça va être compliqué de collaborer. Je ne comprends vraiment pas cette manière de faire.

Trends Tendances : Vous craignez que ce type de contrat s’étende à d’autres enseignes ?

Pascal Niclot : C’est même certain et ce n’est pas souhaitable. On parle beaucoup de Delhaize en ce moment mais les autres pourraient aussi faire de même.

Trends Tendances : Franchisé, affilié ou adhérant… Il existe différentes formules de contrats pour les indépendants dans la distribution, laquelle est la plus avantageuse pour un entrepreneur ?

Pascal Niclot : Je ne dirais pas qu’une formule est plus avantageuse qu’une autre. L’idéal serait un mélange des trois. Je trouve que l’idée d’aller en central pour discuter du marketing ou de la communication, comme c’est le cas pour les adhérents c’est un point très positif.