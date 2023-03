La refonte « intelligente » d’Alibaba

La scission en six groupes distincts du mastodonte chinois du commerce en ligne Alibaba annoncée mardi a été depuis jugée « intelligente » par des experts du secteur technologique, car pouvant permettre de mieux résister à la concurrence et d’éviter d’être dans le collimateur des régulateurs.

Voici ce que l’on sait:

Que va faire Alibaba?

Le groupe va se scinder en six entités, chacune concentrée sur un secteur d’activité: l’informatique dite « en nuage », ou « à distance », le commerce en ligne, la logistique, les divertissements, les médias et l’intelligence artificielle.

Le service d’informatique « en nuage » était considéré comme un rival d’Amazon jusqu’à l’an passé, lorsque le gouvernement chinois a suspendu son partenariat avec Alibaba. Il a estimé que l’entreprise avait des vulnérabilités en matière de cybersécurité. La branche divertissements d’Alibaba gère Youku, l’une des principales plateformes de partage de vidéos en ligne en Chine. Les six entités auront chacune un PDG et un conseil d’administration. Les activités des applications de vente en ligne Taobao et Tmall, très populaires en Chine, continueront toutefois d’être détenues à 100% par le groupe Alibaba.

Lire aussi | Alibaba apte à se ressaisir

L’entreprise dont le siège se trouve à Hangzhou (est de la Chine) a présenté cette restructuration comme le « plus important remaniement en matière de gouvernance en 24 ans » d’existence. « Le marché est le meilleur test, et chaque entité pourra procéder à des levées de fonds indépendantes et à une introduction en Bourse quand elle sera prête à le faire », a indiqué le patron du groupe, Daniel Zhang.

Pourquoi cette restructuration?

La fragmentation en unités plus petites devrait rendre Alibaba plus flexible et réactif.

Elle devrait également contribuer à éviter que les campagnes de régulation du gouvernement frappent l’ensemble de l’entreprise, selon des analystes. « Le chiffre d’affaires d’Alibaba sur son activité principale, le commerce en ligne, a baissé l’année dernière car la pression des concurrents était (…) forte », souligne Li Chengdong, fondateur de Dolphin, un groupe de réflexion basé à Pékin et spécialisé dans les technologies.

« Avec cette restructuration, (la principale application de e-commerce du groupe), Taobao, gagne en légèreté et pourra mieux faire face aux nouvelles formes de concurrence. »

Alibaba a été l’une des principales cibles des régulateurs chinois, inquiets de voir un petit nombre de géants du secteur technologique accumuler trop de pouvoir, de capital et avoir un quasi-monopole sur certaines activités. « Cette scission est une décision intelligente », juge Jeffrey Towson, analyste au sein du cabinet de conseil Techmoat.

« Désormais, (Alibaba) ne sera plus considéré comme un acteur aussi dominant », ajoute-t-il. « Et si un problème de nature politique frappe une partie de l’entreprise, le reste des activités ne sera pas affecté. »

Quel est le contexte?

Des indices semblent suggérer que la campagne des régulateurs faiblit.

Lors de la session annuelle du Parlement chinois début mars, des responsables politiques ont appelé à un soutien plus fort au secteur privé, laminé par près de trois ans de restrictions anti-Covid. L’annonce mardi de la restructuration d’Alibaba intervient après la réapparition en début de semaine en Chine continentale de son charismatique fondateur, Jack Ma, après une longue absence de la scène publique.

Jack Ma © belgaimage

L’homme de 58 ans fait profil bas depuis fin 2020, lorsqu’il s’en était pris dans un discours aux régulateurs chinois, qui avaient fait annuler l’énorme introduction en Bourse d’Ant Group, entreprise financière soeur d’Alibaba. En janvier, Ant Group a indiqué que Jack Ma ne détenait plus aucun pouvoir de contrôle sur la société. Une situation qui, selon des analystes, a pu contribuer à alléger la pression des régulateurs sur Ant et Alibaba.

D’autres entreprises vont-elles suivre?

Les valeurs technologiques chinoises à la Bourse de Hong Kong ont bondi mercredi. Les investisseurs semblent espérer que d’autres grands acteurs du secteur se restructurent sur le modèle d’Alibaba.

« Les investisseurs vont probablement être enthousiastes sur le court terme » après cette refonte du géant du commerce en ligne, a estimé Willer Chen, analyste au cabinet Forsyth Barr Asia, à l’agence Bloomberg.

« Le plan de restructuration d’Alibaba pourrait amener les investisseurs à penser que d’autres entreprises technologiques, comme Tencent », le mastodonte chinois du jeu vidéo, « puissent suivre le même chemin ».