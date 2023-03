Alibaba apte à se ressaisir

Réouverture de l’empire du Milieu rimant avec hausse du pouvoir d’achat des Chinois, Alibaba ne peut qu’aller mieux. Pour miser sur le redressement de l’action, voici deux stratégies.

L’action Alibaba se porte plutôt bien depuis plusieurs mois (+6,5%). Après avoir atteint 310 dollars, un plus haut, début novembre 2020, elle n’avait cessé de dégringoler. Ceux qui l’ont acquise il y a 10 ans essuient une perte de près de 8%. Il n’est décidément pas facile de faire des affaires en et avec la Chine! Nous pensons toutefois que les années à venir s’annoncent meilleures. L’empire du Milieu a en effet rouvert ses frontières et les Chinois vont à nouveau voir leur pouvoir d’achat s’accroître, ce dont le commerce électronique sera le premier secteur à bénéficier. En outre, Alibaba se diversifie judicieusement sur les plans géographique et sectoriel. A l’instar de son rival américain Amazon, le groupe s’est lancé sur le marché très rentable du cloud computing.

Au vu du potentiel de redressement de l’action, nous vous suggérons deux façons de miser sur elle: par l’émission d’un put et par l’achat d’un call.

Emission du put

Alibaba octobre 2023

au prix d’ex. de 90 dollars

à 14,20 dollars

Etant donné que le prix d’exercice de ce contrat correspond à une résistance, il faudra que le cours de l’action Alibaba la franchisse pour que l’émetteur de ce put encaisse l’intégralité de la prime de 14,20 dollars. Le cours y parviendra, selon nous. Il devrait même pouvoir progresser vers la résistance suivante, à 123 dollars; scénario sur lequel l’on peut déjà miser également, en prenant une position dans cette zone avec, par exemple, le put octobre à 120, voire à 125 dollars. Leur prime s’élève respectivement à 37,5 et 42,75 dollars.

Achat du call

Alibaba novembre 2023

au prix d’ex. de 120 dollars

à 3,72 dollars

Ce contrat conviendra aux investisseurs qui préfèrent ne rien émettre mais qui, sans détenir les actions, souhaitent essayer de profiter de leur appréciation. Pour que ce contrat rapporte quelque chose, le cours de l’action Alibaba devra franchir la résistance à 123 dollars. Si tel est le cas, il pourra atteindre 168 dollars sans trop de difficultés. A ce niveau (le prix de l’action aura donc doublé, de 84 à 168 dollars), la valeur intrinsèque sera de 48 dollars et la prime de l’option se sera accrue de pas moins de 1.190%. C’est un bel exemple du fameux effet de levier des options.