Le milliardaire chinois et ancien dirigeant du géant de l’e-commerce Alibaba, Jack Ma, a refait surface dans son pays d’origine lundi, une rare apparition publique depuis les déboires de son groupe en 2020. Il a visité une école dans sa ville natale de Hangzhou, selon un message publié sur WeChat.

M. Ma a disparu du devant de la scène il y a plus de deux ans après avoir critiqué le régulateur financier chinois, ce qui avait valu à son groupe d’être dans le viseur du pouvoir. En 2020, le gendarme du secteur avait torpillé à la dernière minute l’introduction en Bourse d’Ant Group, la société de paiement d’Alibaba, pour un montant de 37 milliards de dollars, craignant que la société ne représente un risque pour la stabilité du système financier chinois. La maison-mère Alibaba s’était, elle, vu infliger par la suite une amende de 2,3 milliards d’euros pour abus de position dominante.

Auparavant très présent dans les médias, Jack Ma, âgé de 58 ans, n’avait pratiquement plus été vu en public depuis. La raison pour laquelle le milliardaire, qui avait jusqu’à présent choisi de rester discret à l’étranger, réapparaît en Chine n’est pas encore claire. Selon l’agence de presse financière Bloomberg, les autorités auraient tenté à plusieurs reprises de faire revenir l’homme dans le pays afin de redorer l’image du pays, favorable aux entreprises. Jack Ma souhaiterait cependant plutôt se concentrer sur les technologies agricoles.

Parler de ChatGPT

Après plusieurs mois passés à l’étranger, l’ancien professeur d’anglais a visité lundi près de Shanghai une école fondée par des partenaires d’Alibaba, selon un message publié sur les réseaux sociaux par l’établissement. Jack Ma a rencontré le personnel et visité les salles de classe avant de s’exprimer sur l’intelligence artificielle (IA), précise le texte qui est accompagné de photos, largement relayées par les médias locaux.

« Les technologies de type ChatGPT posent déjà des défis à l’éducation mais ChatGPT n’est que le début de l’ère de l’IA », a estimé M. Ma, en référence au robot conversationnel américain.

Gratuit, rapide et polyglotte, ChatGPT permet de formuler en quelques secondes des réponses détaillées sur un large éventail de sujets et d’écrire des dissertations, ce qui fait craindre une nouvelle forme de triche et un investissement moindre des étudiants.

« Nous devrions utiliser l’AI pour résoudre des problèmes et non pas être contrôlés par l’AI », a préconisé Jack Ma, soulignant qu’à la différence des machines, les humains avaient un « cœur ».

Jack Ma, qui a quitté en 2019 la direction de son groupe pour se consacrer entièrement à des activités philanthropiques, a cédé en janvier le contrôle d’Ant Group.

Il est l’un des hommes d’affaires les plus célèbres de Chine. Son parcours personnel atypique et son sens du spectacle ont fait de sa réussite un exemple pour toute une génération d’entrepreneurs dans son pays.

Depuis son retrait médiatique en 2020, chaque information concernant le milliardaire et ses déplacements est très commentée en Chine sur les réseaux sociaux.