La glace belge a la cote : notre pays est parmi les premiers producteurs et exportateurs européens (infographies)

La Belgique a fait partie en 2022 des cinq plus grands producteurs et exportateurs de crèmes glacées de l’Union Européenne, ressort-il des chiffres publiés lundi par Eurostat, l’office européen de statistiques. Près de 200 millions de litres de crèmes glacées ont été fabriqués sur le territoire belge et 23 millions de kilos ont été expédiés hors de l’Union européenne.

Le secteur des crèmes glacées se porte bien, selon les données révélées par Eurostat. Plus de 160 millions de litres supplémentaires de glaces et de sorbets ont été produits entre 2021 et 2022, une augmentation qui s’est confirmée dans tous les pays analysés par l’office européen de statistiques. En total, les pays ont produit 3,2 milliards de litres.

En Belgique, plus de 198 millions de litres de crèmes glacées ont été fabriquées en 2022, soit une hausse de 20 millions de litres par rapport à l’année précédente. Notre pays est ainsi le cinquième producteur européen de ce type de denrées, derrière l’Espagne, l’Italie, la France et l’Allemagne, qui a produit plus de 620 millions de litres l’an dernier.

C’est également chez nos voisins allemands que la glace est la moins chère, avec un prix moyen de 1,5 euro par litre en 2022. A contrario, le produit est vendu pour 7 euros du litre en Autriche. En Belgique, la moyenne se situe à 2,4 euros le litre.

Exportations

La Belgique est également le cinquième exportateur européen de crèmes glacées, pointe Eurostat. L’an dernier, ce sont 23 millions de kilos de la production belge qui ont été envoyés hors de l’Union européenne, ce qui représente 9% des exports européens. Au total, les pays de l’UE ont expédié 250 millions de kilos de crèmes glacées hors des frontières européennes (pour une valeur de 930 millions d’euros). Il s’agit d’une baisse de 2% par rapport à l’année précédente. Un cinquième de la masse exportée émane de la France.

Lire aussi | Comment la chaleur et le temps ensoleillé influencent nos achats

Les importations depuis l’extérieur de l’UE, pour un total de 61 millions de litres (203 millions d’euros), sont en baisse de 14%.