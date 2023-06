Comment la chaleur et le temps ensoleillé influencent nos achats

Lorsque la météo dépasse les 30 degrés pendant plus de 3 jours consécutifs, les ventes connaissent une explosion exponentielle. Carrefour explique comment l’enseigne ajuste son organisation pour répondre au mieux aux besoins de ses clients.

Il n’est pas surprenant que les ventes de glaces, de produits solaires et de ventilateurs augmentent de manière significative. Cependant, il y a aussi des ventes plus inattendues.

Rien que le lundi 12 juin, où la température atteignait 32°, les hypermarchés Carrefour ont vendu près de 1000 ventilateurs, soit presque autant que la semaine précédente. Carrefour constate que les ventes de glaces ont plus que doublé et que les produits solaires ont augmenté de 70 %.

Voici quelques autres exemples de catégories de produits dont les ventes explosent dans les hypermarchés lorsque le thermomètre monte :

Conserves de poissons : +60 %

Eau et jus frais : +50 %

Boissons prêtes à boire : +40 %

Boissons sans alcool : +30 %

Apéritifs et bières : +30 %

Jus de fruits : +30 %

Lorsque les magasins font face à des périodes de chaleur intense, toute l’organisation doit être repensée.

La chaîne logistique et l’approvisionnement passent à un rythme supérieur. Dès l’annonce des beaux jours, certains produits sont stockés en plus grande quantité dans les entrepôts, ce qui permet de les acheminer rapidement vers les magasins.

Changements dans les rayons

Les rayons des magasins subissent également des changements. Par exemple, dans le rayon fromage, les variétés hivernales comme le fromage à raclette et à fondue sont retirées pour laisser plus de place aux fromages d’été tels que la mozzarella, la feta et la burrata. Dans le rayon des produits surgelés, les pizzas et autres plats d’hiver sont remplacés par des glaces, qui occupent désormais davantage d’espace. De même, dans le rayon boucherie, les produits de viande d’hiver sont remplacés par des produits dédiés aux barbecues. Enfin, dans le rayon des promotions, situé près des entrées du magasin, les boissons occupent désormais une grande partie de l’espace disponible.

Changement de comportement

La chaleur affecte également le réapprovisionnement des rayons. Les rayons qui sont normalement remplis une fois par jour, comme les produits surgelés et l’eau, doivent maintenant être réapprovisionnés plusieurs fois par jour pour répondre à la demande.

Le magasin doit également revoir son organisation. En période de fortes chaleurs, les clients ont tendance à faire leurs courses tôt le matin et juste avant la fermeture le soir, des moments où ils ne peuvent pas profiter du beau temps. La disponibilité du personnel du magasin est donc adaptée pour aider les clients aux moments opportuns et faciliter, par exemple, le passage en caisse.