Saperlipop: le bâton glacé belge ultra-fruité

Du jus et des fruits… et une touche de belgitude: voilà la recette de ces bâtons glacés gourmands et sains, avec plus de 95% de produits locaux.

Imaginez une chaude journée d’été de 2020, le mercure grimpe jusqu’à 29 °C. Sébastien Abrams part à la recherche de goûters rafraîchissants pour ses enfants et s’étonne de l’offre existante: “Il n’y avait que des bâtons glacés remplis de colorants et de sucre. Il y a beaucoup de fruits sur les emballages mais pas dans la composition. Je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire avec nos fruits de saison”. Dans la tête de ce papa, fort d’une quinzaine d’années d’expérience dans le secteur agro-alimentaire, naît Saperlipop et ses bâtonnets glacés plein fruit (jus et pulpe) pour petits et grands. “J’ai testé et créé les recettes chez moi en travaillant avec des fruits locaux que l’on peut sourcer en direct”, explique-t-il.

Un an, un investissement de 15.000 euros en fonds propres (matières premières, branding, marketing, machine, etc.) et un prêt pour du matériel spécifique (dont un camion frigorifique) plus tard, Sébastien Abrams produit ses glaces artisanales dans une cuisine partagée à Rosières, où sont aussi confectionnés les Arti’choux et les pestos de Good Food.

Pelés à la main

“Une machine me permet de sortir plusieurs centaines de bâtonnets par jour. J’en vise plus ou moins 50.000 par saison. Je travaille majoritairement seul, avec des étudiants en renfort car le processus nécessite pas mal d’interventions manuelles. Par exemple, tous les fruits sont entièrement pelés à la main. L’emballage et le stockage sont effectués sur place. Je regroupe plusieurs jours de production autour d’un même fruit, en fonction des cueillettes. J’utilise uniquement des fruits locaux, frais, de saison. Il m’arrive toutefois d’effectuer des productions à part pour répondre à des demandes spécifiques de magasins, parfois dans des délais très courts.”

Huit saveurs existent à ce jour, que l’on peut retrouver soit en ligne (par packs de 7 ou 16 pièces au prix de 19,95 et 39,95 euros) ou à la pièce (prix de vente recommandé de 3,15 euros) dans divers commerces à Bruxelles et en Wallonie. Des éditions limitées sont parfois proposées sur la boutique en ligne. “Cela me permet de pallier la saisonnalité et de tester des idées avec, par exemple, en hiver un bâton pour adultes sur base de la recette du vin chaud. L’été dernier, j’ai travaillé sur des saveurs abricot-romarin et fraise- basilic… Si la demande est forte, il est probable que le nouveau goût rejoigne la gamme définitivement ; ce fut le cas de la fraise-rhubarbe.” Les best-sellers? Fraise, pomme-citron et pomme-cuberdon.

Un emprunt plutôt que des investisseurs

En octobre, Sébastien Abrams a intégré le programme d’accompagnement de Start-it @KBC. “Cela m’a permis de me rendre compte que dans mon cas, plutôt que de faire appel à des investisseurs, il était plus intéressant de contracter un emprunt de 35.000 euros pour louer et aménager un atelier exclusivement dédié à Saperlipop. Cela me permettra de faire progresser l’activité pour la saison à venir. Le produit implique de bosser à fond durant six mois. Clairement entre mi-octobre et mi-avril, il y a peu de rentrées. C’est l’année de vérité: je vais passer en société. J’espère pouvoir m’octroyer un salaire et mettre en place les bases solides pour un développement plus conséquent.”