Intermarché sauve Casino

Nouveau retournement de situation chez Casino. Alors que le distributeur négocie avec ses créanciers, Intermarché a décidé de voler à son secours, entre autres en reprenant 180 magasins.

Créé en 1898 par Geoffroy Guichard à Saint-Etienne, Casino est, avec Système U, bien plus ancien que les Carrefour, Auchan, Leclerc et autre Intermarché. Comme évoqué ces dernières semaines, le groupe, fortement endetté, cherche une solution d’avenir pour ses marques (Casino, Franprix, Monoprix, etc.).

Il négocie depuis février un accord avec Teract (Delbard, Jardiland, etc.) pour fusionner les activités de distribution et créer une filière d’approvisionnement en circuit court de ses magasins et a reçu en avril une proposition de recapitalisation de plus d’un milliard d’euros de la part de Daniel Kretinsky.

Vendredi dernier, le groupe stéphanois est entré en conciliation avec ses créanciers pour renégocier la dette et examiner les différentes propositions sur la table. Premier résultat surprenant: les conciliateurs ont validé un partenariat avec Intermarché pour le rachat de 180 magasins. Avec une première phase dès la fin de cette année.

Au total, Intermarché va récupérer environ 1,6 milliard d’euros de chiffre d’affaires et se retrouver quasi à égalité avec Carrefour pour la place de n°2 français derrière Leclerc. Le prix de vente a été fixé au tiers du chiffre d’affaires cédé avec un premier paiement immédiat de 100 millions d’euros.

Cette opération s’accompagne d’un investissement promis de 100 millions d’euros dans le capital du “nouveau” Casino et d’une extension des achats communs. S’ajoutent, en effet, aux trois centrales communes une alliance pour les produits de marque de distributeur (Intermarché dispose de 52 usines) et un approvisionnement auprès des filières marée et boucherie d’Intermarché. Il reste désormais à connaître la couleur du troisième partenaire: financière (Kretinsky) ou industrielle (Teract).