Environ un tiers des magasins Mestdagh ont trouvé repreneurs

Environ un tiers des magasins Mestdagh (16 sur 51 au total) ont trouvé repreneurs, a indiqué mardi à l’agence Belga la permanente CNE Evelyne Zabus, à l’issue d’un long conseil d’entreprise extraordinaire qui aura plus de neuf heures.

Le passage sous franchise deviendra effectif à partir du 1er juillet pour ces seize magasins. Une « deuxième et dernière vague de repreneurs » sera annoncée dans le courant du mois de septembre, a précisé la syndicaliste.

L’annonce de ces seize repreneurs, qui marque un premier jalon dans le processus de franchisation, a provoqué une « vive émotion » chez les travailleurs et syndicats, a confié Mme Zabus. Les syndicats ont demandé à la direction qu’elle dresse un « document juridique officiel nominatif » reprenant l’ensemble des conditions de travail au moment du passage sous franchise. « Les travailleurs seront ainsi armés juridiquement » en cas de licenciements ou dégradation des conditions salariales.

Même si le dialogue social avance, les syndicats nourrissent encore des craintes, la direction devant encore trouver réponse à une « cinquantaine de questions », principalement d’ordre organisationnel et technique », a indiqué Mme Zabus. Cette dernière constate également que le tempo s’est accéléré du côté de la direction. « A la base, le basculement vers la franchise devait s’étaler sur un an ou deux, selon les dirigeants d’Intermarché. La direction annonce maintenant qu’il y aura un repreneur pour chaque magasin Mestdagh d’ici fin septembre ».

Les syndicats réclament que les futurs adhérents rencontrent les interlocuteurs sociaux afin d’offrir aux employés un horizon professionnel « plus serein et rassurant ». Un conseil d’entreprise extraordinaire se tiendra jeudi. Direction et syndicats devraient poursuivre la séance de questions-réponses.