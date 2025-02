Gazelles Brabant wallon 2025 – Ambassadrice pour les grandes entreprises: Odoo

Le fournisseur de logiciels de gestion intégrés Odoo affiche une croissance régulière à deux chiffres et vise un milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2027.

Lauréate brabançonne et nationale l’an dernier, Odoo reconduit son titre sans surprise. Sa croissance année après année est remarquable et forte – de l’ordre de 40%.

Depuis sa création en 2002 par Fabien Pinckaers, qui la dirige toujours aujourd’hui, Odoo s’est imposée comme l’un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion intégrés. Sa gamme d’applications modulaires, évolutives et performantes offre une suite complète répondant aux besoins spécifiques des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.

Quelques chiffres présentant notre ambassadrice sont éloquents et témoignent de son succès. En 2023, Odoo a réalisé un chiffre d’affaires de 370 millions d’euros et vise le milliard à l’horizon 2027. Elle emploie plus de 5.000 personnes dans le monde dont 1.200 en Belgique. Elle peut également s’appuyer sur un réseau de plus de 7.500 partenaires, générant plus de 30.000 emplois dans 130 pays.

Odoo compte une petite vingtaine de bureaux dans le monde dont cinq en Belgique. À l’international, on la retrouve ainsi au Luxembourg, en Espagne, en Allemagne, à Hong Kong, en Inde, en Australie, aux États-Unis, au Mexique, au Kenya, à Dubaï, en Indonésie, au Brésil et en Italie. De la sorte, elle dispose d’une communauté mondiale de 13 millions d’utilisateurs.

Odoo, licorne à 5 milliards

En novembre dernier, Odoo a conclu une transaction à 500 millions d’euros. Celle-cia été menée par CapitalG et Sequoia Capital, avec la participation de BlackRock, Mudabala Investment Company, HarbourVest Partners, Axa Venture Partners et Alkeon. Summit Partners, Noshaq et WE ont alors cédé une partie de leurs actions. Cette opération d’investissement porte la valorisation à 5 milliards d’euros. Une somme qui reflète la croissance d’Odoo mais également son expansion internationale. Cette dernière a encore été renforcée par le partenariat stratégique noué avec Google Cloud fin de l’an dernier.

Au fil des années, Odoo n’a cessé d’investir tant dans les ressources humaines que dans l’innovation et le développement de ses logiciels. La dernière version du logiciel de l’entreprise – Odoo 18 – a ainsi été lancée sur le marché en octobre dernier. Et elle devrait contribuer rapidement à la croissance de notre Gazelle.

“Les ERP (enterprise resource planning) sont traditionnellement coûteux, nécessitent des ressources considérables pour leur mise en œuvre et ne répondent pas aux besoins réels et changeants des PME, analyse Fabien Pinckaers. Nous avons développé une proposition de valeur unique qui occupe une place centrale sur le marché.”

Odoo est loin d’avoir terminé sa croissance. La gazelle devrait encore galoper longtemps en tête de nos classements tant provinciaux que nationaux. Et cela tout en allant chercher chaque jour de nouveaux marchés à l’international où elle prévoit d’ouvrir cinq nouvelles filiales au cours des trois prochaines années en Europe, Amérique latine et en Asie-Pacifique.