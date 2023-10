Ethias réalise un résultat de 138 millions d’euros au premier semestre

Le groupe estime sa valeur économique à un peu moins de 2,7 milliards.

Ethias a engrangé de solides résultats au premier semestre. Le groupe d’assurances liégeois a publié ce lundi ses résultats sous la norme comptable internationale IFRS. Il a réalisé sur les six premiers mois de l’année un bénéfice de 138 millions d’euros, contre 34 millions au premier semestre 2022. Les résultats opérationnels des deux secteurs d’activités sont en léger progrès : dans le segment de l’assurance non-vie, Ethias a réalisé un résultat opérationnel de 101 millions (soit 2 millions de plus qu’au premier semestre 2022), et dans l’assurance-vie, le résultat opérationnel est de 94 millions (+ 5 millions d’euros par rapport au premier semestre 2022).

Des progrès aussi dans les primes récoltées. Celles-ci ont été de 1,075 milliard dans l’assurance non-vie (en hausse de 11% par rapport à la même période de 2022), et de 864 millions dans l’assurance-vie (+14%).

Ethias confirme sa politique de dividende et donc sa volonté de distribuer un dividende de 108 millions d’euros à ses actionnaires que sont l’État fédéral, la Région wallonne, la Région flamande et EthiasCo.

Compte tenu de ce versement à venir, le ratio de solvabilité d’Ethias est de 180% (contre 170 % il y a un an). Et Ethias, dont le bilan atteint 18,9 milliards, estime sa valeur économique à 2,67 milliards d’euros.