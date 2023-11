Encore des secousses du retrait de permis : Cruise met la production de ses véhicules autonomes sur pause

Ces dernières semaines ressemblent à une traversée du désert pour Cruise. Après un accident, la société de véhicules autonomes s’est vu retirer son permis (obtenu en août) pour exploiter un service de robotaxis dans la ville de San Francisco. Maintenant, elle annonce mettre en pause la production du nouveau modèle autonome, juste quand la production de masse devait commencer. Mais elle reste confiante.

Encore un coup de tonnerre dans le monde de la voiture autonome. Il y a deux semaines, Cruise, développeur de voitures autonomes (faisant partie du groupe General Motors, GM) et exploitant d’un service de robotaxis, se voyait retirer son permis et devait suspendre son service de taxi en Californie. En cause : un accident, où le véhicule sans chauffeur a réagi dangereusement et a aggravé la situation. Cruise a ensuite même suspendu ses activités de taxi à travers tous les États-Unis. Cette fois, c’est au niveau de la production que sonne le glas.

Ce lundi lors d’une réunion, le CEO de Cruise, Kyle Vogt, a annoncé la nouvelle : la production du van appelé Origin est mise sur pause. Une conséquence directe du suspens des opérations sans chauffeur, selon Vogt. C’est ce que rapporte Forbes, qui a pu obtenir un enregistrement de la réunion.

Or, notons qu’il y a une différence entre le véhicule qui circulait dans les rues de San Francisco et le van Origin. Le premier est une voiture classique, mais équipée de caméras et autres pour qu’elle puisse conduire toute seule. Le deuxième est une voiture qui n’a plus de volant ni de pédales, ni de siège pour chauffeur. Une sorte de petit salon sur roues.

La voiture de Cruise qui parcourt les rues de San Francisco. (Photo by Andrej Sokolow/picture alliance via Getty Images)

Le van Origin, un « salon sur roues ». (Photo by KAZUHIRO NOGI/AFP via Getty Images)

Un retour en arrière limité mais symbolique

C’est un fameux retour en arrière pour Cruise. En septembre, Vogt affirmait encore que le début de la production de masse était « imminent ». Le 19 octobre, soit juste avant le retrait du permis, un partenariat avec Honda a été annoncé, pour le développement d’un service de taxis autonomes au Japon. L’Origin devrait donc circuler dans les rues du pays dès 2026.

Mais ce lundi, il reste confiant : Cruise et GM ont déjà produit des centaines de véhicules, ce qui est « plus que suffisant pour le court terme, lorsque nous serons prêts à redémarrer ». La mise en suspens ne devrait alors pas avoir d’impact trop important… tant que Cruise peut reprendre ses opérations de robotaxis rapidement. Si le retrait du permis est maintenu plus longtemps, les coûts ne vont qu’augmenter pour Cruise, sans rentrées financières de l’autre côté.

Vogt indique collaborer avec les autorités et les partenaires, et ainsi « utiliser le temps de la pause avec sagesse ».

GM ne fait pas une croix sur les véhicules autonomes, loin de là. « Nous sommes convaincus que les véhicules autonomes vont transformer la façon dont les gens se déplacent dans le monde, et l’Origin est un élément important de l’aventure des véhicules autonomes – c’est le premier véhicule modulable jamais conçu spécifiquement pour les déplacements autonomes et il rendra les transports plus accessibles », s’exprime la société auprès de Forbes.

Mais ces dernières semaines ressemblent tout de même un peu à une traversée du désert pour Cruise. D’autant plus que la société avait obtenu le précieux sésame pour pouvoir circuler partout et à tout heure dans la ville de San Francisco, avec des clients qui paient, au mois d’août. C’était l’étape ultime d’un long parcours et une nouvelle excellente pour l’entreprise, mais aussi pour tout le secteur des véhicules autonomes, un véritable moment charnière. L’adoption par le grand public semblait enfin en marche, mais ce n’est finalement pas si simple. Du moins pour Cruise – le concurrent Waymo (de la maison-mère de Google, Alphabet) quant à lui circule toujours librement.