Le début des opérations commerciales pour les taxis-robots. Après des mois, voire des années, de tests et de paliers franchis, les taxis autonomes peuvent désormais circuler librement, comme tout taxi conduit par un humain, dans la ville de San Francisco. Un pas majeur dans l’adoption de la technologie, mais qui ne rassure pas toutes les parties prenantes.

L’avancée d’une technologie se fait toujours par étapes. Petit à petit, les « chauffeurs » des taxis autonomes ne doivent plus garder leurs mains sur le volant, ne plus s’asseoir sur le siège « conducteur », pour finir par ne plus être présents dans le véhicule du tout, tout comme les volants et les pédales d’ailleurs. Le périmètre des tests, dans les villes, s’est quant à lui toujours agrandi.

Ce jeudi, une autre étape importante a été franchie: les taxis-robots peuvent désormais rouler partout dans la ville de San Francisco, de jour comme de nuit, avec des passagers à bord qui doivent bien entendu régler leur course. C’est l’avis qu’une commission californienne a rendu, donnant raison aux sociétés Waymo (Alphabet, maison mère de Google) et Cruise (General Motors) dans leur demande de permis, rapporte Reuters. C’est une grande première, dans le monde entier.

Avec des différences, néanmoins: Cruise ne peut rouler qu’à maximum 56 km/h, et les véhicules resteront au garage en cas de mauvais temps. Waymo peut rouler jusqu’à 104 km/h, sans restriction en fonction de la météo.

Les deux boîtes opèrent, ensemble, 500 véhicules dans la ville. Suite à cette décision, ils ont annoncé augmenter leur flotte. Mais pour ce qui est de savoir quand exactement les véhicules seront disponibles 24h/24 et partout dans la ville, rien n’est encore clair. Mais cela devrait être pour « bientôt ». Waymo se réjouit déjà du « vrai début de ses opérations commerciales », tandis que Cruise se dit prête à « concurrencer les services traditionnels et remettre en question le statu quo en matière de transports dangereux et inaccessibles ».

Vive opposition

Des résidents et différentes agences communales, dont la police et les pompiers, étaient opposés à cette mesure, et l’ont laissé entendre lors de l’audience de la commission, qui a duré plus de six heures. Selon ces opposants, les taxis autonomes ne conduisent pas correctement (de nombreuses vidéos sur YouTube confirment qu’il y a des comportements bizarres) et la technologie n’est pas mature. Les robots les dérangeraient aussi dans leur travail: les taxis auraient en effet bloqué le chemin à des services de secours, à plusieurs reprises.

Mais une seule membre de la commission s’est opposée à l’autorisation. Elle a également proposé de reporter le vote, afin de prendre le temps de délibérer après ces nombreuses interventions.

Les partisans soulignent que la technologie est sûre et que les véhicules autonomes respectent mieux le code de la route que les humains, et qu’ils ne peuvent pas être distraits.

En réalité, ces véhicules sont beaucoup moins nombreux que les conducteurs humains – les accidents sont donc moins nombreux, en chiffres absolus. Mais en termes relatifs, par exemple par 100.000 km parcourus, ils font même plus d’accidents que les humains. L’agence municipale du transport de San Francisco indique qu’il y a eu 600 « incidents » en un an, et qu’ils seraient même largement sous-rapportés. Waymo et Cruise soulignent que leurs engins n’ont pas encore provoqué de blessure grave ou mortelle. Mais c’est le cas pour d’autres véhicules « autonomes », des Tesla ont par exemple renversé des motards, l’année dernière.

Les taxis du futur?

Dans tous les cas, cette autorisation est une étape importante. Le fait que les taxis-robots peuvent maintenant circuler librement dans toute la ville, à toute heure, est déjà l’avènement de cette technologie. Reste à voir quand ils pourront suivre dans le reste du pays ou du monde. San Francisco est une ville de la tech, en avance sur de nombreux projets technologiques. Mais d’autres villes pourraient être inspirées et vouloir suivre l’exemple. Les robots pourraient en réalité être déployés n’importe où – ils sont guidés par GPS et conduisent à l’aide de caméras et lidars extérieurs.

Pour beaucoup, à l’avenir, il n’y aura plus que des taxis-robots. Tesla mise par exemple sur ce service. Elon Musk a déjà indiqué qu’il serait « moins cher qu’un ticket de bus », pour les consommateurs. Pourraient-ils même aller jusqu’à remplacer la voiture privée ?