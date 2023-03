Clemens Sholzen (CEO de la banque CBC): « l’endettement trop élevé entraine une incapacité d’investir »

Dans notre Trends Talk, qui passe en boucle ce week-end sur Canal Z, Clemens Sholzen, CEO de la banque CBC met en garde contre les risques d’une dette hors de contrôle. « C’est cela qui inquiète le plus les industriels. »

Amid Faljaoui reçoit Clemens Sholzen, CEO de la banque CBC, dans notre Trends Talk, qui passe en boucle ce week-end sur Canal Z. L’occasion de faire le point sur ces deux dernières semaines « exceptionnelles » sur le plan financier, marquées par les faillites et. les sauvetages bancaires.

Sans oublier l’inflation qui ne cède que très peu de terrain et qui est bien plus structurelle qu’on le pensait de prime abord. « Au début on pensait que c’était uniquement l’énergie, souligne Clemens Scholzen. On va aujourd’hui à quand même pas mal d’indicateurs qui montrent que l’inflation s’installe quand même peu à peu. »

Le CEO de CBC évoque également un endettement qui doit rester sous contrôle afin de ne pas nuire aux capacité d’investissement. C’est la grande inquiétude des industriels. « Les Etats qui sont plus riches peuvent aider plus, souligne le CEOI. Lorsqu’on voit les plans qui sont faits par certains Etats pour aider l’économie, il faut avoir un peu de réserve et avoir un endettement qui est plus faible.

