Prime, années minimums de travail effectif, fins de carrières plus flexibles ... La réforme des pensions, menée par la ministre Lalieux (PS), est sur la table de la Vivaldi. Elle sera discutée courant du moins de septembre. Quelques éléments promettent d'être épineux. On fait le point.

Combien d'années de carrière pour la pension minimale ?

La semaine dernière, le débat était vif entre socialistes et libéraux concernant le nombre d'années minimum de travail effectif pour bénéficier de la pension minimale de 1500 euros nets. Les libéraux veulent imposer 20 ans de travail effectif et une carrière d'au moins 30 ans afin d'y accéder (contre 15 ans à l'heure actuelle).

Les socialistes répliquent que ce seuil de 20 ans pénaliserait, entre autres, les femmes qui quittent souvent le marché du travail de façon anticipée. Ce point promet d'être vivement discuté car, selon La Libre, il ne figure pas dans le projet actuel de réforme. Mais pour le MR, il n'est pas non plus concevable que des chômeurs de longue durée obtiennent des pensions supérieures à des indépendants qui ont travaillé toute leur vie. La Vivaldi s'est engagée à rehausser les pensions les plus basses. Il est ainsi prévu que la pension minimum augmente "progressivement" pour atteindre 1.500 euros à l'horizon 2024.

Motiver à travailler plus longtemps

Le projet de réforme veut motiver à travailler plus longtemps en fin de carrière, à l'aide d'incitants, sous la forme de primes, ou de bonus à l'emploi, lorsque les conditions d'une retraite anticipée sont remplies.

Des fins de carrières plus flexibles

L'idée est d'aménager les fins de carrière de manière plus souples, en proposant à un travailleur de plus de 60 ans de se voir accorder un crédit-temps à mi-temps ou en 4/5, en échange d'une carrière plus longue. L'idée est aussi de proposer à un senior de former à mi-temps un jeune travailleur qui le remplacerait. Ou encore, la possibilité de passer d'un métier lourd à un autre plus léger. Ces différents points devraient être évoqués à l'occasion de la Conférence sur l'emploi prévue début septembre, annonce L'Echo.

Vers un régime unique des pensions

En 2020, l'âge effectif moyen de départ à la pension, tous statuts confondus, était de 63 ans et 4 mois, selon une analyse de l'Institut pour un développement durable, citée par L'Echo. L'âge de départ à la retraite varie toutefois fortement selon les statuts des employés qu'ils soient fonctionnaire, salariés dans le privé ou indépendants. Les fonctionnaires partent en général plus tôt (61 ans et 3 mois pour l'année 2020). Une tentative d'harmonisation des règles est en vue afin d'atteindre un régime unique des pensions pour tous les statuts de travailleurs. Les différents régimes spéciaux dans la fonction publique devront aussi être remis à plat. Le dossier compliqué des critères de pénibilité des fonctions pourrait revenir sur la table, avec la définition des métiers lourds.

Une réforme du deuxième pilier ?

Le deuxième pilier des pensions est un point épineux. Le PS souhaite toucher à la fiscalité de ce système alors que le MR est contre. Le second pilier des pensions est constitué, rappelons-le, par l'employeur pour les salariés, par l'entreprise pour ses dirigeants, mais aussi par les indépendants en personnes physiques. L'accord de gouvernement voudrait qu'il soit plus égalitaire. La Cour des comptes avait montré en février dernier que ce deuxième pilier coûtait cher à l'État (2 milliards par an), que cette niche fiscale bénéficiait surtout aux salaires les plus élevés (surtout du côté des dirigeants) et qu'il y avait pas mal d'abus, rappelle L'Echo dans ses colonnes. Karine Lalieux veut mener son projet à terme afin "d'éviter que seul un petit groupe de citoyens utilise ce pilier comme un instrument d'optimisation fiscale et se constitue ainsi des pensions très élevées", rappelle le quotidien économique. Le second pilier ne sera pas pour autant laissé de côté, les employeurs seront aussi encouragés à faire des versements corrects pour leurs travailleurs.

