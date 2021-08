L'age effectif moyen était de 63 ans et 4 mois en 2020. Un chiffre stable depuis 2015.

Les analyses de l'Institut du développement durable (IDD) de Philippe Defeyt sont souvent pertinentes. La dernière en date porte sur les pensions des Belges. Il en ressort que l'âge effectif moyen, tous statuts confondus, était de 63 ans et 4 mois en 2020. Un chiffre stable depuis 2015. La moitié des départs ont eu lieu à l'âge légal, soit 65 ans.

Lire à ce sujet: Pour l'Open VLD, il faut avoir travaillé pendant au moins 20 ans pour avoir droit à une pension minimum

L'analyse de l'IDD montre aussi que si l'âge choisi ne diffère guère entre salariés et indépendants, celui des fonctionnaires est nettement plus bas. En 2020, l'âge effectif moyen n'était que de 61 ans et 3 mois. C'est un phénomène connu même si cet âge a un peu reculé ces deux dernières années.

Vu le coût moyen plus élevé du régime des fonctionnaires, Philippe Defeyt plaide en tout cas pour une harmonisation des règles.

Les analyses de l'Institut du développement durable (IDD) de Philippe Defeyt sont souvent pertinentes. La dernière en date porte sur les pensions des Belges. Il en ressort que l'âge effectif moyen, tous statuts confondus, était de 63 ans et 4 mois en 2020. Un chiffre stable depuis 2015. La moitié des départs ont eu lieu à l'âge légal, soit 65 ans. L'analyse de l'IDD montre aussi que si l'âge choisi ne diffère guère entre salariés et indépendants, celui des fonctionnaires est nettement plus bas. En 2020, l'âge effectif moyen n'était que de 61 ans et 3 mois. C'est un phénomène connu même si cet âge a un peu reculé ces deux dernières années. Vu le coût moyen plus élevé du régime des fonctionnaires, Philippe Defeyt plaide en tout cas pour une harmonisation des règles.