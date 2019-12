En novembre, 323.993 chômeurs complets indemnisés demandeurs d'emploi ont perçu une allocation, soit 8.674 de moins ou une baisse de 2,6% par rapport à novembre 2018, a annoncé lundi l'Office national de l'emploi (Onem).

Le chômage est en diminution dans toutes les catégories d'âge, à l'exception des 60 à 65 ans (+19,6% ou +7.339 unités). "Il importe toutefois de tenir compte de la modification réglementaire concernant le relèvement de la limite d'âge pour l'obtention d'une dispense d'inscription comme demandeur d'emploi. En 2019, l'âge minimum pour l'obtention de la dispense a été relevé de 63 à 64 ans", nuance l'Onem. Le chômage complet des jeunes (moins de 25 ans) diminue de 3,8% (-999 unités).

Le chômage a reculé le plus en Flandre (-4,7% ou -6.296 unités) alors que la baisse est de 2,9% en Wallonie (-4.008 unités). En revanche, il a augmenté en Région de Bruxelles-Capitale en novembre (+2,6% ou +1.630 unités). En novembre, on dénombrait 127.971 chômeurs complets en Région flamande, 131.975 en Région wallonne et 64.047 en Région de Bruxelles-Capitale.

S'agissant du chômage temporaire, il a fortement augmenté, de 23.170 unités sur base annuelle, soit de 25,6%, principalement en raison des intempéries. Le nombre de travailleurs en chômage temporaire s'élève à 113.524 unités physiques en novembre 2019.

Par ailleurs, l'Onem recense 348 chômeurs pour lesquels le droit aux allocations d'insertion a expiré en novembre, selon des chiffres provisoires. Pour les mois précédents de 2019, il s'agit de 3.279 personnes.