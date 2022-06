De Croo: "Asseyez-vous à la table et cherchez des solutions"

Lorsqu'en tant que pays, on est confronté à quelque chose d'absolument inédit, on attend des partenaires sociaux qu'ils s'asseyent autour de la table et trouvent des solutions plutôt que de se pointer du doigt, a déclaré en substance le Premier ministre Alexander De Croo, lundi sur les ondes de la RTBF et de la VRT, alors que les syndicats espèrent rassembler plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues de Bruxelles pour défendre le pouvoir d'achat.

