Une manifestation nationale est organisée ce lundi à Bruxelles par les syndicats FGTB, CSC et CGSLB. Ils réclament davantage de pouvoir d'achat pour les travailleurs et une modification de la loi sur la norme salariale. Les syndicats ont promis une "démonstration de force". Certains secteurs seront également visés par des arrêts de travail.

Le point de départ de la manifestation, c'est la loi de 1996 qui restreint l'évolution des salaires en Belgique. Ainsi, la marge maximale pour l'évolution du coût salarial avait été fixée à 0,4% pour la période 2021-2022. Les syndicats voudraient voir modifier cette règle d'ici le prochain accord interprofessionnel (AIP) 2023-2024. Cela donnerait aux syndicats une plus grande liberté de négociation dans le contexte actuel de flambée des prix. La Banque nationale de Belgique estime que l'inflation atteindra plus de 8% en Belgique en 2022.

Notre pays bénéficie bien de l'indexation automatique des salaires, mais ce mécanisme "ne suffit plus", clament les syndicats.

Les représentants des travailleurs exigent aussi des solutions structurelles pour comprimer les prix de l'énergie; une hausse du salaire minimum ainsi que de la contribution de l'employeur aux frais de déplacement.

La manifestation partira à 11h de la gare du Nord à Bruxelles. Pour permettre à tout le monde de rejoindre le lieu de rassemblement, neuf trains supplémentaires seront affrétés par la SNCB.

Une ligne de métro sur quatre roule à Bruxelles

Une ligne de métro sur quatre était opérationnelle lundi vers 7h30 à Bruxelles, informait la Stib sur son site internet. Il s'agit de la ligne Stockel-Gare de l'Ouest, prolongée jusqu'à Erasme. La fréquence était cependant très réduite. Des attestations de retard peuvent être téléchargées par les voyageurs. Sept lignes de tram sur 17 et une quinzaine de lignes de bus étaient en fonction.

Au nord du pays, quelque 60% des bus et 40% des trams de la société flamande de transport en commun De Lijn roulaient lundi vers 7h00, a-t-on appris auprès d'une porte-parole. En ce jour de manifestation nationale, De Lijn conseillait aux voyageurs de se renseigner sur le site internet de la compagnie avant d'envisager d'utiliser les transports publics. À Gand, 60% des bus et trams roulaient; la moitié à Anvers et 40% des trams au littoral.

En Wallonie, de nombreuses lignes du réseau TEC étaient supprimées. Des listes des parcours concernés par ces suppressions avaient été communiquées vendredi sur le site internet de la société. Ces listes sont régulièrement mises à jour suivant l'évolution de la situation.

La SNCB ne mentionnait vers 8h00 aucune perturbation majeure sur son site internet.

En Wallonie, de nombreuses lignes du réseau TEC étaient supprimées. Des listes des parcours concernés par ces suppressions avaient été communiquées vendredi sur le site internet de la société. Ces listes sont régulièrement mises à jour suivant l'évolution de la situation.

La SNCB ne mentionnait vers 8h00 aucune perturbation majeure sur son site internet.

Tous les vols au départ de Brussels Airport annulés

"La situation est calme dans le terminal de Brussels Airport" ce lundi matin, indiquait peu avant 7h00 la porte-parole de l'aéroport. "Pas mal de voyageurs sont visiblement bien au courant qu'ils ne doivent pas venir jusqu'ici." Brussels Airport a décidé dimanche soir d'annuler tous les vols prévus lundi au départ de l'aéroport de Bruxelles-National pour des raisons de "sécurité", en ce jour de manifestation nationale.

Une nouvelle mise à jour de la situation a mis en évidence qu'encore moins de travailleurs de la société de sécurité G4S qu'annoncé assureraient le contrôle de sécurité. Les temps d'attente menaçaient de dépasser les huit heures, c'est pourquoi l'aéroport a décidé de limiter ses activités prévues lundi. "Au total, 232 vols au départ de Bussels Airport sont annulés aujourd'hui, tandis qu'un vol sur quatre est opéré, dans le sens des arrivées", précise la porte-parole. Environ 30.000 voyageurs en partance sont impactés par la grève.

Les vols de fret sont, eux, maintenus.

Par ailleurs, la compagnie aérienne TUI fly a détourné une grande partie de ses vols vers les aéroports régionaux d'Ostende, d'Anvers et de Liège, et reprogrammé des vols pour mardi. "Nous invitons les voyageurs à contacter le call center de leur compagnie aérienne pour un éventuel remboursement ou un rebooking", précise l'aéroport.

L'aéroport bruxellois devrait à nouveau être opérationnel mardi. Toutefois comme bon nombre de vols de lundi ont été reportés au mardi, l'activité pourrait être plus soutenue avec des temps d'attente plus élevés que la normale.

La semaine sera encore agitée dans le secteur aéronautique belge. Les syndicats de la compagnie Brussels Airlines feront grève les 23, 24 et 25 juin. Chez Ryanair, les pilotes et le personnel de cabine se croiseront les bras les 24, 25 et 26 juin.

Le point de départ de la manifestation, c'est la loi de 1996 qui restreint l'évolution des salaires en Belgique. Ainsi, la marge maximale pour l'évolution du coût salarial avait été fixée à 0,4% pour la période 2021-2022. Les syndicats voudraient voir modifier cette règle d'ici le prochain accord interprofessionnel (AIP) 2023-2024. Cela donnerait aux syndicats une plus grande liberté de négociation dans le contexte actuel de flambée des prix. La Banque nationale de Belgique estime que l'inflation atteindra plus de 8% en Belgique en 2022. Notre pays bénéficie bien de l'indexation automatique des salaires, mais ce mécanisme "ne suffit plus", clament les syndicats.Les représentants des travailleurs exigent aussi des solutions structurelles pour comprimer les prix de l'énergie; une hausse du salaire minimum ainsi que de la contribution de l'employeur aux frais de déplacement. La manifestation partira à 11h de la gare du Nord à Bruxelles. Pour permettre à tout le monde de rejoindre le lieu de rassemblement, neuf trains supplémentaires seront affrétés par la SNCB.Une ligne de métro sur quatre roule à Bruxelles Une ligne de métro sur quatre était opérationnelle lundi vers 7h30 à Bruxelles, informait la Stib sur son site internet. Il s'agit de la ligne Stockel-Gare de l'Ouest, prolongée jusqu'à Erasme. La fréquence était cependant très réduite. Des attestations de retard peuvent être téléchargées par les voyageurs. Sept lignes de tram sur 17 et une quinzaine de lignes de bus étaient en fonction.Au nord du pays, quelque 60% des bus et 40% des trams de la société flamande de transport en commun De Lijn roulaient lundi vers 7h00, a-t-on appris auprès d'une porte-parole. En ce jour de manifestation nationale, De Lijn conseillait aux voyageurs de se renseigner sur le site internet de la compagnie avant d'envisager d'utiliser les transports publics. À Gand, 60% des bus et trams roulaient; la moitié à Anvers et 40% des trams au littoral.En Wallonie, de nombreuses lignes du réseau TEC étaient supprimées. Des listes des parcours concernés par ces suppressions avaient été communiquées vendredi sur le site internet de la société. Ces listes sont régulièrement mises à jour suivant l'évolution de la situation.La SNCB ne mentionnait vers 8h00 aucune perturbation majeure sur son site internet. En Wallonie, de nombreuses lignes du réseau TEC étaient supprimées. Des listes des parcours concernés par ces suppressions avaient été communiquées vendredi sur le site internet de la société. Ces listes sont régulièrement mises à jour suivant l'évolution de la situation. La SNCB ne mentionnait vers 8h00 aucune perturbation majeure sur son site internet.Tous les vols au départ de Brussels Airport annulés"La situation est calme dans le terminal de Brussels Airport" ce lundi matin, indiquait peu avant 7h00 la porte-parole de l'aéroport. "Pas mal de voyageurs sont visiblement bien au courant qu'ils ne doivent pas venir jusqu'ici." Brussels Airport a décidé dimanche soir d'annuler tous les vols prévus lundi au départ de l'aéroport de Bruxelles-National pour des raisons de "sécurité", en ce jour de manifestation nationale. Une nouvelle mise à jour de la situation a mis en évidence qu'encore moins de travailleurs de la société de sécurité G4S qu'annoncé assureraient le contrôle de sécurité. Les temps d'attente menaçaient de dépasser les huit heures, c'est pourquoi l'aéroport a décidé de limiter ses activités prévues lundi. "Au total, 232 vols au départ de Bussels Airport sont annulés aujourd'hui, tandis qu'un vol sur quatre est opéré, dans le sens des arrivées", précise la porte-parole. Environ 30.000 voyageurs en partance sont impactés par la grève. Les vols de fret sont, eux, maintenus. Par ailleurs, la compagnie aérienne TUI fly a détourné une grande partie de ses vols vers les aéroports régionaux d'Ostende, d'Anvers et de Liège, et reprogrammé des vols pour mardi. "Nous invitons les voyageurs à contacter le call center de leur compagnie aérienne pour un éventuel remboursement ou un rebooking", précise l'aéroport. L'aéroport bruxellois devrait à nouveau être opérationnel mardi. Toutefois comme bon nombre de vols de lundi ont été reportés au mardi, l'activité pourrait être plus soutenue avec des temps d'attente plus élevés que la normale.La semaine sera encore agitée dans le secteur aéronautique belge. Les syndicats de la compagnie Brussels Airlines feront grève les 23, 24 et 25 juin. Chez Ryanair, les pilotes et le personnel de cabine se croiseront les bras les 24, 25 et 26 juin.