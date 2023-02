Le groupe développe des caméras intelligentes mais également des magasins self-service. Des innovations qui permettront de réduire les coûts à un moment où les marges sont sous pression.

Colruyt a développé des caméras intelligentes qui permettent de scanner automatiquement les produits lorsqu'ils sont transférés d'un caddie à l'autre. Le système se présente sous forme de deux lampes leds et de caméras suspendues au-dessus des caisses de l'enseigne. Il autorise un passage en caisse 20% plus rapide pour le client et facilite également le travail des collaborateurs. "Nos collaborateurs transfèrent les produits d'un chariot à l'autre depuis des années mais ce nouveau procédé va leur permettre de gagner du temps et de travailler de manière plus ergonomique, affirme Jean Christophe Burlet, directeur régional de Colruyt Meilleurs Prix. Le système développé par Smart Technics, l'équipe chargée de l'innovation au sein de Colruyt Group, avait déjà fait l'objet d'une première phase de tests. Il a désormais été implanté en situation au réelle dans le magasin Colruyt Meilleurs Prix de Hal, avant déploiement ultérieur. La caméra intelligente reconnaît jusqu'à 85% des produits. Le dispositif peut également distinguer quel code-barre doit être scanné quand il est confronté à un emballage multiple. Seules exceptions: les fruits et légumes qui doivent être pesés, ainsi que les produits situés dans le bas du chariot, tels les casiers de boisson. Ceux-ci n'étant pas visibles pour la caméra, ils seront encore scannés manuellement.Autre innovation, le groupe a ouvert un nouveau magasin self-service à Lennik. Dans ce point de vente, les clients peuvent faire leurs courses tous les jours de la semaine, 24 heures sur 24. Ils accèdent au magasin en scannant le QR code de leur application (ou carte) Xtra. Ce code leur permet d'ouvrir la porte des frigos et des armoires vitrées. Tous les achats sont enregistrés sur la base d'une détection des produits en rayon. En scannant à nouveau le QR code à la caisse, les clients reçoivent le montant total de leurs courses qu'ils peuvent régler par voie électronique avant de sortir du magasin. Colruyt avait déjà développé ce type de magasin à Gand.