Cela fait plusieurs semaines que Colruyt teste un petit véhicule autonome sur le parking de son centre de distribution de Londerzeel.

Appelé Clevon 1, il peut transporter 16 bacs Collect&Go. Il est équipé de trois caméras frontales, deux latérales et une arrière. Il dispose aussi de radars de courte et longue distance. Il a été conçu par la société estonienne Clevon et permet une conduite 100% autonome. Chez Colruyt, par contre, le véhicule est sous le contrôle d'un opérateur présent devant un écran. A terme, cet opérateur sera capable de surveiller entre 5 et 10 navettes à la fois. La communication s'effectue via la 4G et, pour plus de sécurité, deux cartes Sim d'opérateurs différents ont été embarquées.

Première sortie

La semaine dernière, Clevon 1 a réalisé, sous escorte policière, sa première sortie dans le trafic. Il a relié sans problème le centre de distribution à un point d'enlèvement Collect&Go local situé à 4 km et a effectué le trajet retour. Le tout à une vitesse limitée à 25 km/h. La phase de test va se poursuivre. Au cours des deux prochains mois, Clevon sera autorisé à circuler entre 10 h et 15 h en utilisant toujours le même itinéraire. Il va de soi que le grand potentiel de cette solution vise à rendre moins cher et plus écologique le fameux "dernier kilomètre" de la livraison.

Appelé Clevon 1, il peut transporter 16 bacs Collect&Go. Il est équipé de trois caméras frontales, deux latérales et une arrière. Il dispose aussi de radars de courte et longue distance. Il a été conçu par la société estonienne Clevon et permet une conduite 100% autonome. Chez Colruyt, par contre, le véhicule est sous le contrôle d'un opérateur présent devant un écran. A terme, cet opérateur sera capable de surveiller entre 5 et 10 navettes à la fois. La communication s'effectue via la 4G et, pour plus de sécurité, deux cartes Sim d'opérateurs différents ont été embarquées. La semaine dernière, Clevon 1 a réalisé, sous escorte policière, sa première sortie dans le trafic. Il a relié sans problème le centre de distribution à un point d'enlèvement Collect&Go local situé à 4 km et a effectué le trajet retour. Le tout à une vitesse limitée à 25 km/h. La phase de test va se poursuivre. Au cours des deux prochains mois, Clevon sera autorisé à circuler entre 10 h et 15 h en utilisant toujours le même itinéraire. Il va de soi que le grand potentiel de cette solution vise à rendre moins cher et plus écologique le fameux "dernier kilomètre" de la livraison.