Vous partez bientôt à l'étranger et souhaitez apprendre une langue rapidement ? Ou vous voulez approfondir vos connaissances linguistiques pour renforcer votre position sur le marché ? Ces applications pour smartphones vont vous aider à atteindre votre but.

Avec Duolingo, vous apprenez une langue de manière ludique tout en révisant votre vocabulaire, grammaire et prononciation. Vous commencez par fixer un objectif que vous pouvez adapter par la suite. Plus il est ambitieux, plus le nombre de points à gagner par jour est élevé. Duolingo propose actuellement 30 langues. Vous avez ainsi la possibilité d'en entretenir une pendant que vous en apprenez une autre. L'application est gratuite, mais les utilisateurs payants ne sont pas envahis par les publicités.

...