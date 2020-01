Trends-Tendances lance Scale Me Up, une nouvelle série qui suivra, pas à pas, Xavier Corman, serial entrepreneur du numérique, durant toutes les étapes de lancement et de croissance de sa start-up. De l'idée de départ à l'exécution de son projet. Cela démarre maintenant!

A l'heure où l'entrepreneuriat a le vent en poupe et où les start-up ne cessent de faire parler d'elles, nous avons décidé de vous permettre de vous faufiler, au travers du nouveau projet de start-up de Xavier Corman, fondateur de la fintech bruxelloise Edebex, dans la tête d'un entrepreneur de start-up digitale. Comment a-t-il monté son business ? Comment surmonte-t-il les embûches du quotidien d'entrepreneur ? Que ressent-il aux différents moments clés du développement de sa boîte et de sa croissance ?

Scale Me Up vous donne rendez-vous chaque mois au sein des pages Numerik de Trends-Tendances, mais aussi sur notre site web et sur notre compte twitter (@trendsnumerik) où vous retrouverez en temps réel les grandes étapes du projet de Xavier Corman, des commentaires et conseils d'experts, mais aussi, chaque semaine, son bloc-note personnel où il partagera son parcours d'entrepreneur avec ses hauts et ses bas.

Pourquoi Xavier Corman ? En six années, il a réussi à mener Edebex, start-up spécialisée dans le rachat de factures, de l'idée à une boîte de plus de 30 personnes qui génère 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cela n'assure en rien la réussite de son nouveau projet. Mais son expérience justifie l'intérêt de suivre ses nouveaux développements et de servir de point de départ à cette observation en temps réel d'un parcours d'entrepreneur.

