La question a été posée la semaine dernière par nos confrères de L'Echo. Augury, le principal fournisseur de solutions technologiques destinées à la santé des machines, vient d'accéder au statut de licorne à la suite d'un financement de 180 millions de dollars obtenu, entre autres, auprès de Schneider Electric.

De taille deux fois plus importante que sa consoeur et concurrente israélo-américaine, I-Care pourrait-elle dès lors prétendre à rejoindre Odoo comme licorne wallonne? Nos confrères évoquent des discussions concernant une importante levée de fonds lancée à la fin de l'année dernière par Fabrice Brion, le CEO et fondateur de cette pépite wallonne. I-Care, spécialisée dans la maintenance prédictive, est désormais présente dans 12 pays et emploie 450 personnes.

