La société wallonne, qui embauche à tour de bras, veut former jusqu'à 200 personnes par an. Son académie s'installe à Charleroi, dans le pôle d'innovation et de formation techno-industrielle A6K-E6K.

I-Care est une entreprise en fort développement, qui engage à tour de bras. Au cours des cinq derniers mois, la société wallonne, spécialisée dans la maintenance prédictive, embauchait à un rythme d'une personne par jour ! Pour préparer idéalement ses nouveaux collaborateurs à leur futur job, le CEO Fabrice Brion a décidé de créer une "I-Care Academy". Financée sur fonds propres, éventuellement complétés par certains subsides, cette académie pourrait former jusqu'à 200 personnes par an aux métiers exercés chez I-Care. La formation vise d'une part les ingénieurs, qui ont besoin de connaître les technologies utilisées dans l'entreprise, et d'autre part des codeurs qui plancheront sur la recherche et le développement. "Nous avons l'opportunité de créer de l'emploi pour des gens qui n'ont pas de diplôme ni de formation", pointe Fabrice Brion. La "I-Care Academy" s'installe à Charleroi, en bord de Sambre, dans les locaux de l'ambitieuse plateforme A6K-E6K. Ce pôle techno-industriel, qui rassemble des grandes entreprises, des start-up et des opérateurs de formation, veut devenir un hub d'innovation et de formation aux métiers du futur. I-Care y possède une antenne et pérennise donc son ancrage avec la création de sa propre académie.