La cuvée 2022 du programme Best Managed Companies, créé par Econopolis et Deloitte Private, a primé trois nouvelles entreprises wallonnes: N-Side, Sprimoglass et Technord.

Chaque année en Belgique depuis 2017, Deloitte Private, qui accompagne les entreprises familiales, les sociétés en forte croissance et les fonds d'investissement, et Econopolis, la boutique de services financiers fondée par Geert Noels, décernent un label Best Managed Companies à des entreprises privées belges qui obtiennent d'excellents résultats. Elles doivent avoir au moins cinq ans et afficher un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros. Leurs qualités et leurs pratiques de leadership sont évaluées dans les domaines de la stratégie, des talents, des moyens et des performances financières. Pendant toute la durée du programme (le label est valable un an), les entreprises choisies bénéficient d'un encadrement particulier par un coach de Deloitte Private. Depuis 2019, la KULeuven participe aussi au programme. En 2022, le jury présidé par Françoise Chombar, la présidente de Melexis, a décerné le label Best Managed Companies à 26 entreprises. Trois sociétés font leur entrée dans le palmarès. Elles sont toutes les trois wallonnes. D'abord, N-Side, la scale-up de Louvain-la-Neuve labellisée B Corp et qui combine mathématiques appliquées et technologies logicielles pour les secteurs pharmaceutique et énergétique. Ensuite, Sprimoglass, une entreprise de 125 ans basée à Sprimont et spécialisée dans la transformation du verre plat. Enfin Technord, un groupe familial tournaisien actif dans les technologies industrielles 4.0 (internet des objets, intelligence artificielle, etc.) et l'intégration de projets industriels en électricité. Signalons encore que du côté bruxellois et wallon, quatre entreprises décrochent le label Gold qui signe quatre années de présence consécutives: EASI, Easyfairs, CE+T Group et Thomas & Piron.