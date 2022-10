Conséquences de la hausse des prix de l'énergie, les ventes des moyens alternatifs pour se chauffer - comme des poêles à pétrole et à gaz - sont en hausse. Sur TikTok, une autre tendance a émergé : se chauffer avec " un poêle à pot de fleurs ". Des équipements qui ne sont cependant pas sans risque d'incendies domestiques et d'intoxication au CO.

Les ventes de poêles à pétrole et à gaz ont fortement augmenté, ces derniers temps, ce qui inquiète Tim Renders, consultant en prévention des incendies. Interviewé par la VRT, il déclare : "Je comprends que les gens cherchent des alternatives moins coûteuses pour chauffer leur maison, mais je crains que cette tendance ne provoque davantage d'incendies mortels et de victimes d'intoxication au CO."

Concernant l'utilisation de poêle à pétrole, le spécialiste met en garde : "Le pétrole est un liquide inflammable qui dégage des fumées et présente un risque d'incendie, surtout si vous le renversez en le remplissant. Nous voulons avertir les gens qu'ils doivent laisser refroidir l'appareil avant de le remplir à nouveau, qu'ils doivent utiliser un entonnoir pour le faire et qu'ils doivent faire attention à ne pas renverser, mais dans la pratique, les gens ont froid et personne ne va prendre ces précautions."

En outre, le risque d'empoisonnement au CO est également élevé. "Cet appareil n'a pas de cheminée, il expulse ses gaz de combustion et aspire l'air de la pièce".

Risque d'explosion

Tim Renders met aussi en garde contre les appareils de chauffage fonctionnant au butane ou au propane. "Le gaz est aussi explosif. En outre, il faut pouvoir bien l'utiliser: avec la bonne bouteille de gaz, le bon détonateur, le tuyau de gaz ne doit pas être poreux, etc. Donc, en plus du risque d'incendie et de CO, il y a aussi un risque d'explosion ici."

La seule alternative sûre, pour le spécialiste, est un chauffage électrique d'appoint. En faisant attention dans ce cas à ne pas couvrir l'appareil et à ne pas le placer contre un canapé ou un autre matériau inflammable.

Les "poêles à pot de fleurs", un "canular dangereux"

La secrétaire d'État à la Protection des consommateurs, Eva De Bleeker (Open Vld), met, de son côté, en garde contre une nouvelle tendance qui a vu le jour sur le réseau social TikTok et qui fait fureur actuellement aux Pays-Bas: se chauffer à moindre coût à l'aide d'un poêle à pot de fleurs, soit un pot en terre cuite retourné en dessous duquel on dispose quelques bougies chauffe-plats. Eva De Bleeker évoque "un dangereux canular."

Le Réseau des pompiers précise : "Le pot en terre cuite peut rapidement devenir trop chaud et n'est pas prévu pour cela. De la condensation peut également se déposer sur les bougies, ce qui peut provoquer des flammes lancinantes. C'est la même chose qui se produit lorsque vous versez de l'eau sur une bougie chauffe-plat ou sur une poêle à frire. En outre, il est facile à renverser. Enfin, elle crée également une concentration accrue de particules et est donc de toute façon malsaine."

Un maison en a d'ailleurs déjà fait les frais en Flandre comme le relatait dernièrement le site HLN : un incendie s'y est déclaré suite à l'utilisation de ce réchaud improvisé. A Anvers, un autre drame s'est produit. Deux femmes ont été mortellement intoxiquées au CO. Elles auraient allumé un barbecue à l'intérieur, vraisemblablement pour chauffer leur maison, rapporte le site de la VRT.

Néfaste pour la santé

Cette solution est en effet néfaste pour la santé, selon une mesure effectuée par le site néerlandais Scapeler. Explications : "Le pot de fleurs perturbe la combustion normale des bougies chauffe-plat. Ainsi, la paraffine, une huile inflammable, ne peut pas brûler correctement. Cela crée beaucoup de particules. Environ 2,5 fois plus que ce que l'on mesure le long d'une autoroute très fréquentée. Si vous retirez le pot de fleurs des bougies chauffe-plat, vous libérez beaucoup moins de polluants."

Pas de chaleur supplémentaire

Selon les expériences menées par les scientifiques de la plateforme néerlandaise, une construction en terre cuite contenant quatre bougies n'augmenterait la température d'une pièce que de 0,3 à 0,4 °C, en une heure.

"Une bougie chauffe-plat a une puissance de 30 watts. Si vous voulez chauffer un mètre cube de pièce à 20 degrés, il vous faut une source de 77 watts. Et aucun salon n'est aussi petit : aux Pays-Bas, le salon moyen fait 75 mètres cubes. Donc en calculant : vous aurez besoin de 6600 Watt, soit 220 bougies chauffe-plats !"

Une pratique trompeuse punissable par la loi

Cette situation devient encore plus dangereuse lorsque des entreprises tentent d'obtenir une part du gâteau et essaient de vendre elles-mêmes des "poêles pots de fleurs", estime Eva de Bleecker. Certains font même littéralement référence à TikTok dans le nom du produit dans l'espoir de séduire des consommateurs crédules, souvent jeunes, alerte la secrétaire d'État.

Selon elle, de telles pratiques de vente sont irresponsables et répréhensibles. Elle avertit les magasins que faire de fausses déclarations sur les avantages et les risques de ces produits pourrait être considéré comme une pratique commerciale trompeuse, punissable par la loi. Enfin, elle conseille également aux personnes qui ont acheté de tels produits de les signaler au Guichet central pour les produits du SPF Economie.

