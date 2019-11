Quelle entreprise belge deviendra le prochain Barco, ou le prochain Solvay ? En d'autre mots, quelle société belge peut prétendre à devenir un champion mondial ?

Les rédactions de Trends et Trends- Tendances ont sélectionné, avec l'aide d'experts, 10 entreprises belges dotées d'un fort potentiel international.

Certaines d'entre elles rencontrent déjà un certain succès hors de nos frontières mais sont susceptibles d'encore progresser davantage. Un ancrage local fort est un autre critère qui a été retenu. Ces 10 sociétés ne sont en effet pas des filiales de grands groupes étrangers.

Les entreprises actives dans les secteurs tech et IT sont surreprésentées dans cette liste. Et c'est logique: leurs services et leurs produits sont aisément commercialisables à travers le monde. Mais la comparaison s'arrête là car chaque firme a sa méthode pour percer à l'international. Dans les pages suivantes, nous vous présentons donc nos "multinationales du futur", qui exposent comment elles tentent de faire la différence dans leur secteur.

Voici les 10 entreprises sélectionnées :