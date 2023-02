Les vélos électriques Cowboy doivent rapidement trouver de nouveaux fonds s'ils veulent éviter la faillite dit De Standaard. Et s'ils n'y parviennent pas, est-ce que leur vélo continuera à fonctionner ?

Cowboy, l'e-bike minimaliste lancé par une start-up bruxelloise serait en eaux troubles, selon De Standaard et De Tijd. Son look épuré qui cache câbles et batterie dans son cadre a pourtant séduit de nombreux amateurs. Mais très vite, malgré l'enthousiasme initial, une qualité pas toujours au rendez-vous va faire lui faire de l'ombre. Des plaintes apparaissent ainsi sur les réseaux sociaux autour de pièces défectueuses, d'une livraison qui se fait attendre ou encore d'un service clientèle difficilement joignable. Un autre problème vient du fait que le vélo ne peut être réparé que par Cowboy qui travaille avec son propre service de réparation. Les réparateurs de vélos ne peuvent donc pas faire grand-chose, voire rien, en cas de problème. Plus grave encore que les problèmes cités ci-dessous, il y a le fait que la start-up n'aurait jamais été bénéficiaire depuis 2017, année de sa création précise De Standaard. Pire, elle accumulerait même les pertes. D'une perte d'exploitation de 3 millions en 2018, elle passe à 23,4 millions en 2021 (sur un chiffre d'affaires de 16,1 millions d'euros). Une partie de ces pertes seraient dues à des pièces défectueuses suite à des défauts de fabrication. Malgré ces chiffres, l'entreprise parviendra-t-elle, comme à ses débuts où elle avait rapidement réussi à attirer de beaux investisseurs, à récolter de nouveaux fonds ? Depuis son lancement en 2018, Cowboy aurait déjà récolté 120 millions de dollars. Si comme le précise encore l'Echo "les comptes annuels d'une société en hypercroissance comme Cowboy ne reflètent pas forcément la trajectoire de croissance et le potentiel de l'entreprise(...) sans nouvelle levée de fonds d'ampleur dans les prochains mois, la société bruxelloise sera dans de grandes difficultés financières". A la vue des résultats financiers de 2021, l'auditeur PwC évoquait lui "une incertitude significative susceptible de jeter un doute important quant à la capacité de la société à poursuivre ses activités si des fonds extérieurs supplémentaires n'arrivaient pas rapidement".Or la situation économique actuelle où il est difficile de convaincre les investisseurs pourrait bien venir gâcher l'avenir de Cowboy, malgré la capacité des fondateurs à lever régulièrement des fonds. Selon L'Echo, la start-Up chercherait ainsi à récolter 28 millions. Une recherche de fond que Cowboy a confirmé au Standaard, mais qui, selon Cowboy, ne s'élèverait qu'à 15 millions d'euros, dont 1 million via du crowdfunding. Adrien Roose, l'un des fondateurs, qui avait annoncé vouloir vendre des millions de vélos chaque année d'ici 2030 ne peut constater qu'on en est encore loin. En 2022, seule une vingtaine de milliers de vélos aurait ainsi été vendus. Dans sa réponse au quotidien De Standaard, l'entreprise précise tout de même que "les dernières années ont effectivement été difficiles, mais nous sommes résilients. Cette année, nous lançons plusieurs nouveautés, tant au niveau des logiciels que du matériel. Comme toute jeune entreprise, nous avons effectivement eu des problèmes de qualité de nos produits au début, mais les vélos Cowboy actuels sont ultra performant. L'année 2023 a déjà pris un bon départ et à partir de 2024, nous voulons réaliser un bénéfice durable. Nos clients ne doivent donc pas craindre que nous disparaissions soudainement."Les conséquences pour les propriétaires d'un CowboyComme les vélos Cowboy ont une série de fonctionnalités qui sont couplées à une application mobile accessible via une clé numérique ( il est impossible, par exemple, de démarrer le vélo sans l'actionner sur son smartphone), mais aussi une batterie sur mesure, ils sont forts dépendant de la technologie proposée par l'entreprise. Si celle-ci fait faillite, il existe un risque réel que le vélo ne marche plus si les mises à jour ne sont plus faites.