Chaque semaine apporte son lot d'augmentations des prix du gaz naturel et de l'électricité sur les marchés européen et belge. Kris Voorspools, directeur commercial de 70GigaWatt Consulting évoque la situation pour Trends Tendances : " La situation va de mal en pis ".

Le prix de référence du gaz naturel a atteint près de 300 euros par MWh ce lundi, ce qui est 15 fois plus cher que la normale. En raison du prix élevé du gaz naturel, des problèmes des centrales nucléaires françaises et du faible niveau du Rhin en Allemagne,le prix de l'électricité connaît également des records."La situation va de mal en pis", déclare Kris Voorspools, directeur commercial de 70GigaWatt Consulting. "Il y a un an, nous pensions que des prix de l'électricité de 70 euros par MWh étaient problématiques, mais aujourd'hui, en Belgique, vous payez 400 à 500 euros par MWh pour la charge de base. Vous ne payez que lorsque vous n'avez pas d'autre choix. Si vous avez une alternative, il est préférable de changer."KRIS VOORSPOOLS. "Ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a fondamentalement aucune pénurie sur le marché du gaz naturel. Il s'agit d'un problème politique dans le sens où plus aucun gaz naturel n'est autorisé à circuler de la Russie vers l'Europe. À court terme, nous ne pouvons éviter les pénuries qu'en réduisant la consommation. À plus long terme, nous pouvons construire des infrastructures pour garantir l'approvisionnement. Il y a suffisamment de gaz naturel dans le monde."FORSPOOLS. "Le fait qu'environ la moitié des centrales nucléaires françaises soient arrêtées ne constitue pas seulement un problème majeur pour la France, mais aussi pour les pays voisins, car la France importe constamment de l'électricité, peut-être jusqu'à l'hiver prochain. La France exporte donc également la pénurie sur son marché de l'électricité vers les pays voisins. Les prix de pointe de l'électricité en France sont désormais si élevés qu'ils n'ont plus aucune signification. Les prix de pointe de 1 000 à 2 000 euros par MWh sont supérieurs au coût de toute production d'électricité. Cela signifie que le marché anticipe des pénuries d'électricité. Réduire la demande d'électricité est alors le seul moyen d'éviter les pénuries."FORSPOOLS. "La Belgique devra exporter massivement de l'électricité vers la France dans les prochains mois. Sur la base des marchés à terme, nous parlons d'exportations d'électricité équivalant à la production de trois grandes centrales nucléaires. En cas d'hiver rigoureux, ce sera un défi majeur, même si la plupart des centrales électriques sont disponibles. Elles n'ont peut-être pas une capacité de production suffisante pour fournir à la fois la Belgique et la France. En cas de pénurie d'électricité, les gestionnaires de réseau mettront en place des plans d'urgence. Afin d'éviter des pannes incontrôlées, des plans d'arrêt sélectifs seront mis en oeuvre, d'abord en France, mais peut-être aussi en Belgique."