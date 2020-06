Les employés ont de nouvelles attentes concernant leur vie au bureau, suite aux changements induits par la crise sanitaire, rapporte une enquête du bureau de recrutement Robert Half.

Une récente enquête* menée par le bureau de recrutement spécialisé Robert Half indique qu'après la crise du coronavirus, de nombreux employés réévaluent leurs priorités en termes de carrière et de futures conditions de travail. La période de confinement a été propices à la réflexion et la réévaluation des priorités chez de nombreux employés. 31% des personnes interrogées sont ainsi en train de réévaluer leur équilibre vie professionnelle/vie privée, 22 % recherchent activement un nouvel emploi, 17 % aimeraient changer de travail, mais y sont réticentes en raison de la conjoncture économique. Une minorité de sondés (30 %) se déclarent satisfaits de leur emploi actuel.Malgré une hausse du taux de chômage, notamment en Belgique pour le mois de mai (+16,9%), l'état d'esprit des employés reste cependant empreint de positivité et de résilience. Ainsi, 66 % des personnes interrogées estiment que leurs objectifs de carrière à long terme ne sont pas menacés par la crise liée au Covid-19, bien que 53 % se disent inquiètes de perdre leur emploi actuel à court terme à cause de la pandémie.L'enquête montre aussi que le télétravail est efficace chez la majorité des employés interrogés qui travaillent récemment de chez eux en raison des mesures de distanciation sociale (65 %). Ces employés se rendent compte qu'il est réalisable de travailler à domicile (54 %) et que cela leur apporte un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée (57 %). 80% parmi eux, aimeraient continuer le télétravail à l'issue de la pandémie parce qu'ils peuvent économiser du temps et de l'argent en évitant les trajets quotidiens (57 %) et qu'ils se sentent plus productifs (49 %).Iris Houtaar, Associate Director chez Robert Half, commente: "Les implications de cette "période sans précédent" pour les chefs d'entreprise comme pour les employés se ressentent non seulement actuellement, mais vont probablement influencer les méthodes de travail et le planning de recrutement à beaucoup plus long terme étant donné le fort ressenti exprimé ici par les employés."Un autre enseignement intéressant de cette enquête concernant les relations entre collègues. A l'avenir, 67 % des personnes interrogées par Robert Half éviteront les poignées de main et un nombre encore plus élevé (74 %) planifiera moins de réunions en présentiel.Les employés attendent, en outre, de leurs employeurs qu'ils prennent des mesures pour s'adapter à l'évolution des besoins et des comportements. Une écrasante majorité (90 %) souhaite non seulement obtenir plus souvent la possibilité de travailler à domicile, tout en exigeant de meilleurs protocoles de nettoyage des bureaux (76 %), des horaires aménagés (70 %) ainsi qu'une nouvelle configuration de l'environnement de travail (59 %).Menée du 6 mai au 12 juin 2020, cette enquête en ligne conçue par Robert Half inclue les réponses de plus de 1 000 employés âgés de plus de 18 ans travaillant habituellement dans des bureaux au Royaume-Uni, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, Luxembourg, en Allemagne, en Autriche, Suisse ainsi qu'aux Emirats Arabes Unis.