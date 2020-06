Le nombre de chômeurs a augmenté en Belgique en mai. Une hausse dûe à la crise du coronavirus?

La Belgique comptait en mai 359.538 chômeurs complets indemnisés demandeurs d'emploi ayant perçu une allocation, soit 50.959 de plus qu'en mai 2019 (+16,5%), annonce lundi l'Office national de l'emploi (Onem). C'est la première fois depuis juillet 2016 que cette population augmente sur base annuelle.

La crise du coronavirus explique cette hausse. Aucune catégorie d'âge n'échappe à la hausse du chômage mais c'est parmi les jeunes de moins de 25 ans que l'augmentation est la plus forte en pourcentage (+27,9% ou +6.140 unités). Le chômage est également en hausse dans toutes les régions. De 22,1% en Région flamande (+26.956 unités) et de 13,9% en Région wallonne (+17.626 unités). En Région de Bruxelles-Capitale, l'augmentation est de 10,6% (+6.377 unités). En mai 2020, on dénombrait 148.793 chômeurs complets en Flandre, 144.380 en Wallonie et 66.365 à Bruxelles.

A ces chiffres s'ajoutent les chômeurs complets non-demandeurs d'emploi. Ils étaient au nombre de 40.508 en mai, ce qui correspond à une diminution de 23.229 (-36,4%) sur une base annuelle. Parmi ceux-ci, 33.141 chômeurs complets indemnisés bénéficiaient d'un complément d'entreprise. Les chiffres provisoires (qui se basent sur les paiements effectuées jusqu'au 10 juin) pour mai font état de 834.397 personnes de 105.390 entreprises différentes qui ont reçu un paiement de chômage temporaire en raison des mesures Covid-19.

En équivalents temps plein, cela concerne 350.738 unités, ce qui implique qu'un chômeur temporaire a reçu 11,1 jours d'allocations en moyenne, précise l'Onem. Pour mars et avril, respectivement 958.650 et 1.149.717 personnes avaient reçu un paiement de chômage temporaire en raison des mesures Covid-19. Cela correspond à respectivement 330.351 et 707.032 équivalents temps plein, ce qui implique qu'un chômeur temporaire a reçu en moyenne pour ces mois respectivement 9,1 jours et 15,5 jours d'allocations.

