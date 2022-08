En France, Carrefour a décidé de bloquer les prix de 100 produits "du quotidien" durant 100 jours, pour "soutenir le pouvoir d'achat des Français". Entre promotions spéciales pour contrer l'inflation et garantie des prix les plus bas, les enseignes concurrentes belges y vont aussi de leurs petites actions marketing. Ou serait-ce plutôt pour éviter que les clients ne changent de crèmerie ?

En France, l'initiative de "gel des prix" du groupe Carrefour concerne une centaine de produits - des aliments et boissons aux produits de nettoyage et de soins - de marque propre. L'enseigne promet de ne pas augmenter ses prix pendant 100 jours, et cela au moins jusqu'au 30 novembre. A l'approche du 1er septembre, elle a également bloqué les prix d'un certain nombre de fournitures scolaires. Une démarche qui fait suite à l'appel du gouvernement français d'accorder un geste aux clients pour les soulager face à l'inflation.

Siryn Stambouli, le porte-parole belge de Carrefour, nous confirme qu'une action similaire de "gel des prix" sera lancée très prochainement dans notre pays, sans dévoiler plus de détails.

Carrefour Belgique se dit "conscient des préoccupations des consommateurs suite aux conséquences de la crise du COVID-19, la guerre en Ukraine et l'inflation très forte de l'énergie et des matières premières exerçant une pression historique sur le pouvoir d'achat des ménages".

Dans ce contexte difficile, l'enseigne a aussi comme objectif d'aider ses clients à renforcer leur pouvoir d'achat par la mise en place de plusieurs actions jusqu'à la fin de l'année.

"Action pouvoir d'achat"

Pour l'heure, Carrefour Belgique lance à partir de ce 23 août la campagne "action pouvoir d'achat". Elle met en avant la marque SIMPL, soit plus de 300 produits de son assortiment disponibles toute l'année à petits prix.

L'enseigne rappelle qu'elle propose aussi tout au long de l'année différentes solutions pour réduire le coût des achats de ses clients. Il s'agit notamment des bonus challenges ou du "Jeudi Veggie" qui accorde 20% de réduction sur une sélection de produits végétariens et végétaliens. Certaines actions sont aussi disponibles à des moments clés comme la rentrée scolaire.

La guerre des promos

Le "gel des prix" n'est qu'une action marketing parmi d'autres pour aider les consommateurs belges à réduire leur dépenses alimentaires et en fournitures scolaires dans un contexte tendu de hausse de prix. Dans les supermarchés concurrents, on ne parle pas à proprement parler de "gel de prix" comme chez Carrefour. Delhaize, LIDL, Colruyt et consorts y vont chacun de leur actions pour réduire le budget des consommateurs belges en cette rentrée de septembre.

500 produits à petits prix

"Nous avons lancé dernièrement notre campagne "p'tits lions, p'tits prix", explique à Trends Tendances Roel Dekelver, porte-parole de Delhaize Belgique. Elle concerne 500 produits alimentaires de base en marque propre les plus achetés. On fait un effort supplémentaire pour garder ces produits à des prix bas pour qu'ils restent compétitif face aux concurrents." Il n'y a pas de date de fin de l'action prévue.

Le porte-parole de Delhaize met aussi en avant la carte de fidélité "PLUS" qui permet de recevoir tout au long de l'année une réduction de 15% pour chaque produit de score A et B.

Le porte-parole de l'enseigne au lion ajoute : "On est convaincu qu'on fait une bonne proposition, pas seulement pour garantir le pouvoir d'achat de nos clients, mais aussi pour les fournisseurs". La preuve en chiffres : Delhaize a vu une augmentation de volume de 15% sur la gamme "petits lions, petits prix". "Cela montre que la réponse aux besoins de nos clients est adéquate", estime Roel Dekelver.

Action XXL

Chez LIDL, le hard discount qui pratique déjà des prix bas, deux action similaires ont été lancées pour soulager le portefeuille des Belges durant ce mois de septembre traditionnellement chargé en dépenses de toutes sortes.

"Nous proposons notamment l'action de promotion baptisée "win-win", nous explique la porte-parole de LIDL. Quand le client achète plus, il reçoit plus de réduction. Cela vaut sur les marques propres comme sur les marques A. Pour la rentrée, LIDL propose l' "action XXL", qui permet d'acheter plus de volume pour le même prix." La porte-parole de LIDL met aussi l'accent sur les produits de bureau à prix intéressants disponibles sur le site de l'enseigne qui permettent aux étudiants de se loger à moindres frais dans leurs kots.

Garantie des meilleurs prix

Chez Colruyt, on déclare avoir également remarqué que les clients font effectivement de plus en plus attention au prix. "Le contexte actuel a un impact sur le porte-monnaie de nos clients et chez Colruyt, nous voulons également y accorder l'attention supplémentaire nécessaire", explique Eva Biltereyst la porte-parole du groupe. Pas d'actions "spéciale inflation" ni d'annonce tonitruante de "gel de prix" temporaire dans ses magasins, mais plutôt "une garantie des meilleurs prix, pour chaque produit à chaque instant".

Eva Biltereyst poursuit dans ce sens : "Colruyt garantit les meilleurs prix à ses clients depuis près de 50 ans. Si un concurrent baisse son prix ou lance une promotion, nous réagissons immédiatement. De cette manière, les consommateurs peuvent être sûrs de trouver chez nous les meilleurs prix, ils sont indiqués en noir sur l'étiquette de prix".

Garder les clients

La porte-parole ajoute que Colruyt propose également des promotions en plus des meilleurs prix. Ces bonnes affaires sont indiquées en rouge sur l'étiquette de prix. "Pour nous, il est donc normal de réagir aux ajustements de prix et aux promotions de nos concurrents et d'offrir ainsi les meilleurs prix, ce qui est particulièrement pertinent à une époque où chaque euro compte pour le consommateur belge". Une manière avouée de s'assurer également que ses clients lui restent fidèles, même avec un budget plus réduit.

Car l'enjeu est bien là. Au-delà des buzz marketing, le but pour toutes ces enseignes concurrentes qui mène une féroce guerre des prix en permanence, étant de ne pas perdre leurs clients, dont le portefeuille amaigri par la crise, les forcerait à changer de crèmerie, pour des prix plus intéressants.

