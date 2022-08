La rentrée scolaire 2022 pèsera plus lourdement sur le budget des ménages belges. En cause : l'explosion des prix des matières premières qui se répercutent sur les prix des fournitures scolaires de base.

A l'approche de la rentrée des classes, l'équipe de HelloSafe a comparé l'évolution des prix d'un panier de 10 fournitures scolaires de base, entre le mois d'août 2022 et un an auparavant. Son constat est sans appel : la hausse moyenne des prix relevés est de 13,5 % en un an, représentant un poids supplémentaire dans le budget de familles déjà frappées par l'inflation. La papeterie est la famille de produits qui a le plus augmenté cette année (+19,97%).

Avec +28,11%, le surligneur est la fourniture qui a en moyenne le plus augmenté par rapport à l'année dernière.

La calculatrice est le produit qui connaît la plus grande hausse de son prix avec une évolution de +3,96€ entre 2021 et 2022.

On note une inflation moyenne de 13,55% du prix des produits sélectionnés, et une hausse de 1,42€ à l'achat de chaque fourniture depuis août 2021.

Evolution du prix de 10 fournitures de base sur un an

La papeterie, la plus impactée par l'inflation

Avec une hausse de près de 20%, les articles de papeterie arrivent nettement en tête des produits les plus touchées par l'inflation sur une année

À l'inverse, la maroquinerie scolaire (sacs, trousses, etc.) semble la catégorie de fournitures la moins touchée par l'inflation, avec une hausse de "seulement" 4,2% de ses prix en 2022 comparée à 2021.

Cette année, on observe en moyenne un surcoût d'1,05€ par achat de petites fournitures , et de 3,40€ pour l'achat d'un livre.

L'explosion du cours des matières premières

L'explication d'une telle hausse du prix des fournitures scolaires en Belgique cette année est à chercher du côté du cours des matières premières utilisées dans leur confection. Leur cours flambe littéralement, pesant sur les coûts des industriels qui n'ont d'autre choix que de répercuter ces derniers auprès des distributeurs, explique HelloSafe.

Entre décembre 2020 et mars 2022, le prix du carton en tête a bondi de 180%.

Sur la même période de temps, le cours du polypropylène a augmenté de 170%, et le papier a pris 70%.

On note une augmentation moyenne 140% sur le coût de ces trois matières premières en l'espace de deux ans.

Le prix de la pâte à papier enregistre quant à lui une hausse encore plus spectaculaire ces derniers mois, ayant vu sa valeur s'envoler de 82% entre septembre 2021 et février 2022.

