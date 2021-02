Top départ pour les coiffeurs qui pourront rouvrir ce samedi 13 février, après trois mois et demi de fermeture. Pour le secteur, si le soulagement prédomine, l'heure n'est pas pour autant à la fête. "On craint que la reprise ne soit qu'un feu de paille", nous dit Patrick Dumont, vice-président de la Fédération des coiffeurs de Belgique (Febelhair). Entretien.

Patrick Dumont, l'annonce de la réouverture des salons de coiffure vous satisfait-elle? On le vit avec un certain soulagement, après avoir été fermés pendant trois mois et demi. Mais cette très longue période de confinement a aussi démontré que pas mal de Belges se sont débrouillés pour se faire coiffer. On craint que la reprise extrêmement forte qu'on va connaître durant les quinze premiers jours ne soit qu'un feu de paille. Pour finalement revivre ce qu'on a vécu au printemps dernier. Pour vous, ce feu vert à la réouverture arrive trop tard?Ça arrive trop tard, oui. Trois mois et demi sans se faire coiffer, c'est trop long. On peut certainement rester 600 jours sans gouvernement, mais certainement pas 600 jours sans coiffeurs. Vous compreniez tout de même les débats pour la réouverture du secteur?Le gouvernement a publié une étude en décembre qui démontrait soi-disant que les salons de coiffure étaient des clusters. De manière extrêmement importante en termes de contaminations. Mais cela n'avait jamais été constaté lors de la réouverture au printemps. Cette étude était en totale contradiction avec les statistiques que nous avions au sein du secteur. Si le secteur avait vraiment été vecteur du virus, s'il y avait eu un taux de contamination au Covid dans les salons plus élevé que la normale, les instances médicales seraient très certainement montées au créneau pour protéger leurs affiliés. Cela n'a évidemment pas été le cas. Les protocoles très stricts pour la prise en charge des clients représentent-ils un manque à gagner conséquent? Tout est "de trop" quand vous avez été fermés pendant trois mois et demi alors que vous aviez déjà été fermés deux mois au printemps. Avec seulement 1.500 euros d'indemnisations pour le moment. C'est clair que chaque mesure complémentaire est de trop. Mais beaucoup d'entreprises préfèrent rouvrir même si c'est pour perdre 50% de leur chiffre d'affaires. Faute de grives, on mange des merles. Vous ne rouvrez donc pas vraiment "avec plaisir"?Ce n'est pas un réel plaisir d'ouvrir dans de telles conditions. Ce n'est un plaisir pour personne, ni pour les clients, ni pour nous qui ne pouvons pas exploiter nos installations dans leur totalité. Car nous sommes obligés de recevoir uniquement sur rendez-vous avec un client maximum par 10 mètres carrés. Nous sommes aussi obligés de consacrer dix minutes entre chaque client pour désinfecter les installations. Donc ça ne nous permet pas de rappeler tous nos collaborateurs - même si on a une surcharge de travail - et ça ne nous permet pas de travailler avec le rythme qu'aurait souhaité. Dans un salon où l'on peut accueillir douze personnes en temps normal, on peut en accueillir que six. L'obligation d'installer un détecteur de C02 est un élément qui s'est encore ajouté dans la liste des dépenses. L'acquisition de cet appareil vous a causé des soucis? Tous les salons ne peuvent pas assurer une ventilation permanente. Il fait jusqu'à -10°C dehors. En temps normal, on sait que dans un salon de coiffure, il est indispensable de ne pas avoir de courant d'air ainsi qu'une température stable pour l'oxydation des produits (pour les permanentes, par exemple). Tout dépend bien entendu de la configuration des lieux. Dans beaucoup de centres commerciaux, vous avez une vitrine et trois murs, c'est tout. C'est pour cela qu'ils imposent qu'on se munissent d'un détecteur de C02. On en trouve entre 200 et 700 euros. En fonction qu'il s'agisse d'un détecteur de C02 simple ou d'un détecteur de C02 incorporé dans un purificateur d'air. Y a-t-il eu des confusions pour les coiffeurs dans l'achat de cet accessoire? Malheureusement, on a vu beaucoup de coiffeurs se ruer dessus pour être prêts. On avait que cinq jours pour se préparer, il faut le rappeler. Beaucoup ont acheté des détecteurs de monoxyde de carbone, mais il faut en réalité des détecteurs de dioxyde de carbone. D'autres ont acheté des purificateurs, mais ce n'est pas ce qui a été demandé. Il faut un appareil qui permette de contrôler la qualité de l'air, et non pas qui la purifie. Une réouverture dans de telles conditions pose aussi la question de la rentabilité. Est-ce rentable?Non, ça n'est pas rentable de rouvrir. Bien sûr que non. Mais c'est préférable à rester fermé avec une aide de 1.500 euros pour plus trois mois de fermeture. Une entreprise fermée sur Bruxelles depuis le 1er novembre n'a perçu que 1.500 euros d'aide, pas un centime de plus. Imaginez un coiffeur qui a un rez-de-chaussée commercial à la Rue Neuve, à Uccle, ou dans n'importe quel shopping. Son loyer est déjà quatre fois plus élevé que cette aide de 1.500 euros. Les loyers fixes ont été maintenus partout. Mais ça, c'est pour tout le monde, par que pour les coiffeurs. La seule disposition qui a été mise en place, et qui rencontre très peu de succès, c'est que le locataire puisse bénéficier d'un prêt à 2% mais il faut préalablement que le propriétaire marque son consentement pour abandonner un ou deux mois de loyer. C'est donc un problème en cascade, puisque les propriétaires ne sont pas d'accord avec cette mesure. Quelles mesures de soutien supplémentaires réclamez-vous?Dans l'idéal, on aurait souhaité que durant la période de reprise, il soit définitivement acquis que les entreprises puissent continuer à bénéficier de la mise au chômage temporaire pour cas de force majeure. Mais nous n'avons pas la possibilité d'occuper le personnel en temps plein comme avant. D'autre part, il serait plus que salutaire de laisser une période transitoire d'un ou deux ans avec une TVA réduite à 6%, au lieu de 21%. Il s'agirait d'une bonne mesure, au lieu d'injecter des petites sommes d'argent. La perte fiscale serait nettement moindre que d'indemniser toutes les entreprises, tantôt en fédéral, tantôt en régional. Comprenez-vous que certains experts s'inquiètent de la réouverture du secteur?C'est peut-être un peu cavalier dire ça, mais à défaut d'avoir des études qui prouvent que nous avons été des clusters, je pars du principe qu'on ne l'a pas été. Très très peu de travailleurs ont été contaminés. Est-ce qu'on s'en félicite ? Quelque part oui, car si nous avions réellement eu des clusters, s'il avait été démontré que les clients avaient été contaminés chez le coiffeur entre mai et octobre, je pense que notre cas aurait été réglé directement. On aurait été classé comme l'événementiel ou l'Horeca. Notre ouverture n'aurait jamais eu lieu avant vraisemblablement le mois de mai. Donc, on est malgré tout content d'ouvrir avec ces mesures. Est-ce qu'elles nous font plaisir dans la rentabilité de l'entreprise ? Non. A choisir entre deux maux, on va prendre celui-là. Vous y voyez une incohérence?On est obligés de se reposer sur ce qu'on nous raconte, même si de moins en moins de choses sont cohérentes. Avant que les coiffeurs soient déconfinés, on a déconfiné exclusivement les auto-écoles. La Premier ministre a justifié cela en disant que c'était dans le but d'avoir assez de chauffeurs pour assurer le bon acheminement des vaccins. (rires). Désolé, mais je n'arrive pas encore à le dire sans rire. Les autres métiers de contact se disent discriminés de ne pas pouvoir ouvrir en même temps que les coiffeurs. Vous les soutenez?On n'a pas envie de se mettre sur échelle par rapport à d'autres. Est-ce qu'on c'est normal qu'on puisse rouvrir ? Oui. Nous respections un cahier des charges qui était déjà extrêmement chargé. Si on constatait que nos travailleurs étaient régulièrement contaminés par le Covid, on ne demanderait pas à rouvrir. Mais c'est vrai qu'on était étonné, car le 18 décembre, on nous avait dit que lorsqu'il y aura un assouplissement, il sera accordé prioritairement aux métiers de contact. On a été surpris de voir qu'il y a maintenant une sorte de classification entre les métiers de contact. Quelle est la situation avec les barbiers?Tout le secteur de la coiffure peut rouvrir mais il ne peut pas proposer un service de taille de barbe qui obligerait le client à devoir enlever son masque. Les barbiers peuvent donc ouvrir pour couper les cheveux, mais pas la barbe.Vous vous attendez à un nombre important de faillites sur le plus long terme?Le moratoire des faillites a été suspendu au 31 janvier. On n'a pas de chiffres concrets, mais si on veut une estimation du pourcentage de personnes qui disent qu'ils vont déposer le bilan, je dirais entre 25 et 35%. Le moratoire des faillites empêche d'avoir des statistiques. Même ceux qui souhaiteraient déclarer faillite aujourd'hui devraient attendre cinq mois pour entériner l'entreprise. Je pense qu'il va donc avoir un étalement. Le tsunami des faillites aura certainement lieu fin 2021, début 2022, si le moratoire des faillites n'est pas remis en place. Tout dépend évidemment aussi de l'évolution de la pandémie. Vous donne-t-on assez de perspectives et de repères à ce niveau-là?Selon le GEMS, il ne faudrait consentir à aucun assouplissement. Un rapport indique même qu'il fallait attendre le 1er mai pour les métiers de contact. En décembre, quand le gouvernement a donné des perspectives au secteur alors que le rapport du GEMS préconisait de ne pas le faire, le Premier ministre a glissé qu'il était préférable de donner de l'espoir aux gens que de les laisser dans le vide absolu. Des projets d'espaces de "coworking" pour coiffeurs commencent à naître. Le but étant de leur fournir un lieu de travail avec les meilleures conditions sanitaires. Que pensez-vous de ces initiatives?Ce sera vraisemblablement le devenir de la coiffure en Belgique. A l'heure actuelle, il y a 22.144 coiffeurs dans notre pays et il n'y a plus que 4.300 employeurs. Aux Etats-Unis, c'est déjà comme ça, il n'y a quasiment aucun coiffeur salarié. Ce sont des initiatives qui ne sont pas mauvaises, mais je ne sais pas qui va être intéressé dans le cadre de cette pandémie, si ce n'est un coiffeur qui faisait du domicile (les coiffeurs à domicile ne sont toujours pas autorisés à reprendre, NDLR). En ce qui concerne les employeurs, ils ont leurs propres infrastructures, idem pour l'indépendant qui travaille seul et qui paye déjà un loyer pour son espace de travail.