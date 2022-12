La Flandre-Occidentale est depuis des décennies l'épicentre du commerce des légumes surgelés en Europe. Ce succès international est dû à la famille Dejonghe dont les cousins Herwig, Jan et Koen sont les visages les plus connus. Si seul Herwig continue à s'occuper de légumes, Jan et Koen ne restent pas inactifs pour autant.

Les trois cousins Herwig, Jan et Koen Dejonghe ont littéralement grandi au milieu des choux-fleurs, des petits pois et des carottes. En créant Pinguin en 1965, leurs parents ont été de véritables pionniers des légumes surgelés. "Au départ, la société s'appelait Weduwe Dejonghe & Sons, en référence à ma grand-mère, se souvient Herwig. Mais ce nom était évidemment peu commercial." Herwig est entré dans l'entreprise en 1982, Jan en 1985 et Koen en 1992. "Nous avons énormément travaillé pendant 20 ans. Du lundi matin au dimanche soir", commente Herwig. "En saison, le secteur tourne sept jours sur sept, 24 heures sur 24, ajoute Jan. Les haricots et les petits pois n'arrêtent pas de pousser le week-end."

...

Les trois cousins Herwig, Jan et Koen Dejonghe ont littéralement grandi au milieu des choux-fleurs, des petits pois et des carottes. En créant Pinguin en 1965, leurs parents ont été de véritables pionniers des légumes surgelés. "Au départ, la société s'appelait Weduwe Dejonghe & Sons, en référence à ma grand-mère, se souvient Herwig. Mais ce nom était évidemment peu commercial." Herwig est entré dans l'entreprise en 1982, Jan en 1985 et Koen en 1992. "Nous avons énormément travaillé pendant 20 ans. Du lundi matin au dimanche soir", commente Herwig. "En saison, le secteur tourne sept jours sur sept, 24 heures sur 24, ajoute Jan. Les haricots et les petits pois n'arrêtent pas de pousser le week-end." Par la suite, les trois hommes ont vendu leur participation dans ce qui fait aujourd'hui partie du groupe coté Greenyard. Ils n'en restent pas moins des entrepreneurs dans l'âme. "L'esprit d'entreprise n'est pas inscrit dans les gènes, martèle Herwig. C'est grâce à l'environnement social - ici, dans une famille où l'on en parle positivement -qu'il s'acquiert. Mes enfants sont des entrepreneurs, ceux de mes deux frères aussi. J'ai de beaux-enfants qui ne sont pas issus de ce milieu: là, le discours est tout autre, 'ne faites pas ceci, ne faites pas cela'. A force, ça marque." Les trois cousins pourraient vivre de leurs rentes mais ce n'est pour eux pas une option. "Vivre de ses rentes, avec les taux d'intérêt actuels? rit Jan Dejonghe. Seuls les gestionnaires de fortunes s'intéressent aux rentiers. Qui eux-mêmes n'ont plus pour se distraire que des tournois de golf ou des sorties en voilier. Non, ce qu'il faut, c'est continuer à s'occuper. Cela permet de demeurer actif et d'entretenir son réseau. J'ai certes pris un peu de distance car je ne veux plus courir comme un dératé, au gré d'un agenda fixé par d'autres, mais on me propose régulièrement des postes de CEO, que je refuse parce que j'aurai 60 ans l'an prochain. Le matin, je parcours souvent à cheval le mont Noir ou le mont des Cats ; je peux me le permettre désormais. L'après-midi, je m'occupe de mes sociétés. Par passion, sans plus de contraintes." Agé de 63 ans, Herwig est l'aîné des cousins. "J'aime mon travail. Il est super agréable. Nombreux sont les entrepreneurs qui regrettent d'avoir vendu leur société familiale ; pas à cause de l'argent, mais parce qu'ils se sont privés de leur quotidien. Leur tissu social s'est délité. Je vais régulièrement luncher avec des gens du secteur, ce qui ne m'est permis que parce que j'en fais partie moi aussi." Le trio ne s'accroche pas désespérément pour autant à ses entreprises. Herwig voit en son fils Francis, ingénieur civil, un très sérieux successeur. Ses trois filles sont actives dans le marketing et dans la société audiovisuelle BV Clementine, qui réalise principalement des films. "Francis travaille dans mon usine de légumes surgelés en France depuis 2016. Très intéressé par la technologie, il aime bricoler sur les machines. Dans l'usine, il est le spécialiste du tri optique." Dans le cas de Koen Dejonghe, la question de la succession ne se pose pas encore. "Je n'ai que 53 ans. J'ai encore quelques années devant moi. Je veux transmettre une entreprise qui soit parfaitement en ordre. J'apprécie beaucoup l'intérêt que mes deux enfants portent à la société mais ils doivent commencer par acquérir cinq ans d'expérience ailleurs." Son fils Frederik, ingénieur commercial, est business development manager chez Biolectric. Cette filiale d'Ackermans & van Haaren située à Tamise produit de l'électricité à partir du lisier, via un système de fermentation. Assistante en ressources humaines chez Engi Talents, Stéphanie s'occupe du placement des ingénieurs. Jan Dejonghe a une vision très tranchée des choses. "Mes deux filles sont dans le paramédical: Justine est pharmacienne, Louise, kinésithérapeute. Impossible pour elles d'intégrer l'entreprise. Mon fils Jan-Baptist n'est pas encore un meneur mais je n'exclus pas qu'il puisse jouer un rôle lors de reprises futures. C'est un excellent vendeur mais pas un leader. J'ai dû lui annoncer que je lui préférais mon gendre, Olivier Tombeur. Bien sûr, cela ne me fait pas plaisir, mais je n'y peux rien. Ça a été dur pour Jan-Baptist de s'entendre dire que je ne le jugeais pas apte pour le poste de direction. Mais confier à tout prix la succession à ses propres enfants est le meilleur moyen de condamner une entreprise. Pour éviter les frustrations, on peut par exemple inviter l'ensemble des enfants à élire eux-mêmes le CEO en leur sein: la décision ne vient alors pas du père. J'ai bien dû travailler avec mes cousins pendant des années chez Pinguin: vous imaginez la punition! (rires du trio). J'approche donc de mes 60 ans. A ce stade, il faut surtout former et inspirer les jeunes, transmettre ses connaissances et ses acquis. La génération suivante doit pouvoir entreprendre. Partager son expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est très gratifiant. Même si on a fait beaucoup d'erreurs. L'expérience n'est du reste rien d'autre que la somme de ses erreurs ; c'est en se trompant qu'on apprend."