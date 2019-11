Et si mieux dormir vous rendait plus performant?

Métro-boulot-pas dodo (ou mauvais dodo). Le véritable mal du siècle serait le manque de sommeil. Les conséquences des mauvaises nuits sur l'économie et la productivité sont immenses et destructrices pour les travailleurs. La start-up Sleepability éveille les consciences: et si la capacité à bien dormir figurait parmi les "soft skills" menant au succès?

© GETTY IMAGES

Avant que l'invention de l'ampoule électrique et la révolution industrielle ne fassent de lui un animal travailleur, l'homo sapiens vivait au rythme de la nature. La nuit tombant, il entamait un retour au calme, un ralentissement de son activité. Ainsi, l'air de rien, il préparait son corps et son esprit au sommeil. Puis l'industrialisation est passée par là ; travailler de longues journées et, mieux encore, le soir chez soi, est devenu un must. Pour notre société, être productif, c'est travailler sans arrêt. Le sommeil s'est vu relégué au rang d'activité secondaire, voire coupable. Allez répondre à votre patron qui vous demande de produire une présentation pour le lendemain que celle-ci peut attendre car vous avez besoin de vos huit heures de sommeil...

...

