Ernest Solvay a laissé le souvenir d'un grand industriel, rapidement installé à la tête d'un empire toujours en place. S'il n'a pas été l'inventeur d'un procédé de fabrication de la soude caustique à partir d'ammoniaque et d'eau salée, découverte qu'il avait cru un moment être le premier à faire, il a su mobiliser son environnement familial pour devenir en quelques années le producteur de 90% d'un ingrédient essentiel à la fabrication du verre et des détergents.

On se souvient moins d'Ernest Solvay finançant la création de l'Université du travail de Charleroi, la Centrale d'éducation ouvrière du Parti ouvrier belge, ainsi que la construction de la Maison du Peuple à Bruxelles. Et l'on a certainement oublié l'Ernest Solvay, penseur socialiste proche de Saint-Simon par son " productivisme " et apparenté à l'anarchisme de Proudhon par son " comptabilisme ".

