Les banques néerlandaises conseillent aux consommateurs d’avoir de l’argent liquide chez eux en raison de l’augmentation des menaces géopolitiques, a déclaré un porte-parole de la l’Association des Banques des Pays-Bas (NVB). C’est la première fois que les banques émettent un tel conseil. En Belgique, aucun conseil similaire n’est émis, pour le moment.

Le ministre néerlandais de la Défense, Ruben Brekelmans, a déclaré ce dimanche que les Pays-Bas doivent se préparer à des scénarios de guerre en raison de la menace russe. Il a également conseillé aux citoyens de toujours avoir un peu d’argent liquide chez eux. En octobre, l’Association bancaire néerlandaise (NVB) avait déjà recommandé d’avoir du cash à la maison en cas de cyberattaque, rapporte Het Laatste Nieuws. L’avis officiel sur ce point devrait être publié au premier trimestre aux Pays-Bas. La date n’est pas encore connue. Le porte-parole de la NVB a souligné que ces conseils visent à guider les consommateurs sur la meilleure façon de gérer leurs affaires financières en cas de perturbation des systèmes de paiement.

“Ne pas semer la panique”

En Belgique, le secteur bancaire et le gouvernement estiment qu’une telle recommandation n’est pas nécessaire. “Nous ne voulons pas semer la panique”, déclare Isabelle Marchand, porte-parole de Febelfin, la fédération du secteur bancaire belge, après des consultations avec les banques et le gouvernement. “Nous ne recevons aucun signal de la part du gouvernement et des banques incitant les gens à garder de l’argent liquide à la maison”, ajoute-t-elle, citée par le quotidien flamand. “La situation géopolitique est grave, mais cela fait déjà quelques années que nous la connaissons. Elle n’a pas changé. Nous souhaitons également souligner que la cybersécurité est une priorité absolue pour les banques et qu’elles sont bien préparées à cet égard.”

La cybersécurité est une priorité absolue pour les banques, elles sont bien préparées à cet égard. Isabelle Marchand porte-parole de Febelfin

Inciter les citoyens à retirer de l’argent liquide peut avoir des conséquences pour le système bancaire. Cela peut créer un mouvement de panique, avec comme résultat un bank run et un secteur bancaires déstabilisé. La NVB souligne toutefois qu’il n’y a pour l’instant aucun signe d’une ruée vers le cash aux Pays-Bas suite à ces annonces.

Risque de cambriolages

“De plus, il y a des risques associés à la conservation de l’argent liquide à la maison”, prévient Febelfin. Le Syndicat des Assureurs aux Pays-Bas a d’ailleurs fait une déclaration similaire mercredi. “L’argent liquide à la maison est normalement couvert par votre assurance habitation, mais il existe des limites”, indique-t-il. Les indemnités pour l’argent liquide volé varient généralement entre 250 et 500 euros, selon l’assureur. En cas de plus grosses sommes volées, elles ne seront donc pas couvertes.