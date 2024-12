En Belgique, le chauffage représente une part non négligeable de l’énergie consommée par les ménages. De quoi influencer directement leur facture d’énergie. Mais pour réaliser des économies, vaut-il mieux laisser le chauffage allumé en continu ou l’activer selon ses besoins?

Concilier confort thermique et budget peut s’avérer un véritable défi. Pour optimiser votre consommation et réduire la facture d’énergie, une gestion efficace du thermostat est essentielle. Faut-il privilégier une chaudière qui fonctionne en continu ou l’éteindre régulièrement? La réponse dépend de plusieurs critères: le type de logement, le système de chauffage utilisé et vos habitudes au quotidien.

Chaleur constante, sans variation de température

On pourrait penser que la meilleure stratégie à avoir pour réduire sa facture d’énergie, c’est d’allumer le chauffage à fond pendant une à deux heures, puis de laisser la température redescendre lentement avant de redémarrer le système. Mais quand on ne bénéficie pas d’une bonne isolation, cette option peut rapidement devenir énergivore.

Les experts recommandent plutôt de maintenir le chauffage à une température constante. Cette approche permet de préserver une chaleur homogène dans toute la maison et d’éviter à votre système de fournir des efforts importants pour réchauffer un logement totalement refroidi. Cela se traduit par une consommation d’énergie plus stable et, souvent, plus économique.

Pendant la journée, une température de 19°C est idéale pour allier confort et économies d’énergie. Pour les personnes plus sensibles au froid, un thermostat réglé à 20 ou 21°C peut être envisagé. En soirée, il est conseillé de réduire progressivement la température de 4 à 5°C pour atteindre environ 15 à 16°C durant la nuit. Cette baisse favorise un sommeil réparateur tout en limitant la consommation énergétique.

Bien entendu, cette solution est plus efficace si votre logement est bien isolé. Une isolation thermique performante aide à conserver la chaleur plus longtemps, rendant le chauffage continu plus efficient. Les systèmes à inertie, comme les chauffages électriques ou les planchers chauffants, tirent également profit de cette méthode. En effet, leur fonctionnement repose sur une diffusion lente et régulière de la chaleur, ce qui s’accorde parfaitement avec un maintien constant de la température.

Quand couper le chauffage?

La chauffage par intermittence, une option à bannir? Cette méthode consiste à chauffer uniquement lorsque vous êtes présent ou à programmer des plages horaires via un thermostat. Cela convient particulièrement aux personnes qui passent une grande partie de leur journée hors de leur domicile.

Il est effectivement inutile de maintenir une température de 19°C lorsque votre logement est inoccupé de 7h à 18h. C’est dans ces situations que les thermostats intelligents deviennent des alliés précieux. En programmant votre chauffage pour qu’il baisse en votre absence et remonte juste avant votre retour, ils permettent de réduire votre consommation énergétique (et votre facture!) sans sacrifier votre confort.

Quelques conseils à suivre: