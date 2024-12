Comment les politiques de Trump affecteront-elles l’économie américaine?

L’économie américaine aborde l’année 2025 en pleine forme. La politique ne la ruinera pas – pour l’instant.

L’Amérique aborde l’année 2025 avec un dynamisme impressionnant. Il n’y a pas si longtemps, les analystes s’accordaient à prédire qu’elle aurait déjà dû connaître une récession. Au lieu de cela, c’est la seule grande économie dont la production est supérieure aux tendances d’avant la pandémie. Son taux de chômage oscille autour de 4%, bien en deçà de la moyenne des trois dernières décennies. Mieux encore, le fléau de ces dernières années s’estompe. En 2025, l’inflation devrait revenir à l’objectif de la Réserve fédérale en la matière, à savoir un rythme annuel de 2%.

L’une des inquiétudes est que tout cela ne soit trop beau pour être vrai. Certains économistes craignent qu’un ralentissement des créations d’emplois soit de mauvais augure pour la croissance. D’autres redoutent au contraire que l’inflation ne persiste. Mais en 2025, il est peu probable que pareilles craintes se concrétisent. Les chaînes d’approvisionnement s’étant complètement remises de la pandémie et le marché du travail étant revenu à la normale, les pressions sur les prix continueront à s’atténuer.

Avec la baisse de l’inflation, la Fed a déjà commencé à réduire ses taux. Par rapport au pic de 5,5% atteint en septembre, elle ramènera les taux sous la barre des 4% d’ici à la fin de 2025. En effet, ce niveau encouragera les entreprises et les consommateurs à dépenser davantage. Cela permettra à l’économie d’atterrir en douceur. Donald Trump s’attribuera certainement le mérite de la vigueur de l’économie, même si Joe Biden aura joué un rôle plus important dans cette réalisation.

Quel effet Trump ?

Comment les politiques de Donald Trump affecteront-elles l’économie américaine ? Ses partisans pensent qu’il la rendra encore plus forte. Deux éléments de son programme pourraient y contribuer. Premièrement, il a promis de déclencher une vague de déréglementation. Il facilitera l’obtention de permis de forage pour les entreprises énergétiques, le déploiement de l’intelligence artificielle pour les géants de la tech et l’octroi de prêts pour les entreprises financières. Deuxièmement, il a promis de réduire les impôts. Toutefois, ces politiques pourraient ne pas donner un coup de pouce à la croissance aussi important qu’espéré : la production de pétrole et de gaz atteignait déjà des sommets sous Joe Biden et certains républicains du Congrès risquent de s’opposer aux projets fiscaux de Trump, vu le déficit fédéral qui atteint déjà 6%.

Deux autres parties du programme de Donald Trump présentent de sérieux risques : l’augmentation des droits de douane et l’expulsion de millions d’immigrants illégaux. Ensemble, ces politiques pourraient s’avérer néfastes : elles feraient grimper le prix des importations et priveraient l’économie de travailleurs, ce qui pèserait sur la croissance et alimenterait l’inflation. Beaucoup dépendra de l’agressivité dont Trump fera preuve. Il est probable qu’il agira rapidement en augmentant les droits de douane sur la Chine, mais il pourrait être un peu plus réfléchi au moment d’imposer des taxes au reste du monde. Des contrôles plus stricts aux frontières permettront d’endiguer le flux de personnes entrant aux États-Unis, mais il sera plus difficile d’arrêter les migrants déjà dans le pays.

Les conséquences économiques des pires politiques de Donald Trump pourraient donc rester relativement discrètes en 2025. Il ne s’agit toutefois pas de minimiser le danger : à mesure qu’il augmentera les droits de douane et les déportations, les retombées s’accroîtront.

Par Simon Rabinovitch, rédacteur en chef pour l’économie américaine de “The Economist”