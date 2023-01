"La transition énergétique du secteur, c'est mon cheval de bataille", professe la nouvelle Manager de l'Année Diane Govaerts, CEO de Ziegler, élue par le jury de Trends-Tendances. Transports, bâtiments, personnel..., chaque niveau a son rôle pour rendre l'entreprise "now even greener" (maintenant encore plus vert), comme le rappelle son slogan.

"Ziegler est jaune et vert depuis plus de 100 ans", rappelle Diane Govaerts, Manager de l'Année 2022, faisant référence aux couleurs du logo et des camions. Mais aujourd'hui, l'entreprise se veut encore plus verte, comme le souligne son slogan: "Ziegler now even greener". Une entreprise leader européen du transport et de la logistique qui défend une vision environnementale pourrait prêter à sourire mais la CEO n'en démord pas: la transition énergétique du secteur, c'est son cheval de bataille. "Il existe justement plus de leviers et il y a davantage à faire dans notre secteur que dans un autre", explique la CEO.

Que ce soit sur terre, sur mer ou dans les airs, l'entreprise souhaite montrer la voie en termes de durabilité en réduisant son empreinte carbone et en relevant le défi de la livraison urbaine. "J'ai toujours eu une sensibilité environnementale, précise la patronne. Je suis d'une génération qui a été alertée par le réchauffement climatique et j'ai toujours été proche de la nature de par ma passion des chevaux."

Elle estime que les entreprises ont une responsabilité - "et surtout un devoir" - pour favoriser la transition énergétique et climatique. "Cela passe autant par des petits gestes que par des grands", précise la directrice générale qui a remplacé les gobelets en plastique par du verre au sein de l'entreprise. "Il faut insuffler ce changement à tous les niveaux, que ce soit le transport, le bâtiment ou le personnel."

Un siège social passif

Ziegler multiplie les initiatives afin d'atteindre la neutralité carbone. Par exemple, l'entreprise équipe les toitures de ses entrepôts de panneaux solaires. Le siège social de l'entreprise à Bruxelles en compte 1.070 sur ses toits... où l'on trouve également des ruches. "Les abeilles butinent les fleurs du parc Royal, situé juste à côté de l'entreprise. On pourrait presque dire qu'on récolte du miel royal", explique Diane Govaerts en souriant.

Grâce aux panneaux sur les toitures, aux pompes à chaleur alimentées par l'eau du canal tout proche et à un éclairage led, le bâtiment est devenu passif. "Ce modèle est implémenté dans tous les nouveaux bâtiments. La crise énergétique actuelle renforce ma conviction qu'il est nécessaire d'investir dans cette transition énergétique", ajoute la CEO, qui précise que Ziegler souffre ainsi moins de la crise énergétique que ses concurrents. L'optimisation du temps de travail, la CEO l'applique également aux structures de l'entreprise.

Au sein des entrepôts qui couvrent une surface totale de 930.000 m2 en Europe, les lampes led s'éteignent et s'allument grâce à des capteurs de présence. "Les employés sont éclairés précisément là où ils ont besoin de lumière", souligne Diane Govaerts. L'entreprise mise également sur la technologie pour optimiser les espaces des entrepôts: elle travaille avec un drone capable de cartographier l'ensemble de la surface afin de détecter les endroits vides ou à rentabiliser. Ce drone réalise un inventaire des produits quasiment en temps réel. "Rentabiliser l'espace est aussi une mesure plus durable", explique la CEO qui souhaite combiner innovation et environnement pour répondre aux défis de la transition énergétique.

Et ne venez pas lui parler de greenwashing: Diane Govaerts peut vous démontrer par de multiples initiatives que ce programme de durabilité n'est pas là pas pour se donner une bonne conscience ou une bonne image. Le groupe a d'ailleurs engagé un sustainability manager dont, selon les termes de la CEO, la mission s'annonce passionnante.

"Le plus compliqué dans ce programme de durabilité est de quantifier les initiatives à fournir. C'est peut-être mon côté financier mais je veux pouvoir avoir des données pour chiffrer les initiatives de durabilité de chaque bureau." L'entreprise développe ainsi un nouveau portail numérique à destination de chaque client afin de pouvoir lui fournir les rapports de durabilité de ses activités. Ces rapports fourniront entre autres le taux de CO2 généré pour l'ensemble de leurs livraisons. "Trois possibilités de transport seront proposées sur ce portail numérique: le moins cher, le plus rapide et le plus durable."

En ville, le vélo-cargo permet de livrer une demi-tonne de marchandises, ou trois palettes. © FRÉDÉRIC SIERAKOWSKI

Sans surprise, le point d'attention principal est évidemment les émissions dues aux transports, l'élément le plus polluant du secteur, avec l'aérien et le maritime en pointe. "Même si ce sont des modes de transport que l'on sous-traite, c'est important d'avoir un levier sur ceux-ci." Diane Govaerts précise encore que les formules les plus écologiques, comme le train ou les barges, sont systématiquement proposées aux clients lorsque c'est possible: "Entre l'Europe et la Chine, par exemple, c'est le moyen de transport le plus durable pour transporter des marchandises".

Véhicule autonome et vélo-cargo XXL

Pour le transport par route, le groupe Ziegler est en train de verdir sa flotte de camions en passant à une norme de moteur Euro 6, moins polluant. "De plus, nos chauffeurs suivent une formation d'éco-conduite et utilisent des logiciels embarqués pour surveiller et optimiser de manière durable leurs tournées."

Fidèle à sa volonté d'innovation, Diane Govaerts a également investi dans des véhicules à conduite autonome. Le groupe Ziegler sera donc le premier en Europe à tester le Transporter, un véhicule électrique autonome fabriqué par une entreprise américaine, et spécifiquement développé pour le transport de marchandises. Cevéhicule sans cabine est conçu pour effectuer 80 arrêts par cycle et peut transporter jusqu'à 2.000 kg de marchandises.

Mon rêve? Produire notre propre énergie et alimenter nous-mêmes l'ensemble de notre flotte."

"Ce mode de transport est également silencieux - donc intéressant pour les livraisons de nuit, il est moins intrusif et plus écologique", poursuit la patronne. Si ce véhicule autonome peut également être utilisé pour le dernier kilomètre, c'est le cargo-bike XXL de Ziegler qui est aujourd'hui privilégié.

Déjà actif à Bruxelles, ce système de livraison va être implémenté à Knokke depuis la plateforme de Zeebrugge. Ce vélo-cargo offre une capacité de chargement jusqu'à 500 kg, ou trois palettes. "Il peut effectuer en une journée beaucoup plus de livraisons qu'un camion de distribution", explique Diane Govaerts. Non seulement ce vélo est neutre en carbone et participe à l'amélioration de la qualité de l'air et de vie en ville mais il est aussi bien plus rentable.

Autre avantage, alors que le secteur connaît une pénurie de chauffeurs, le vélo-cargo semble attirer de nombreux amateurs désireux de se reconvertir. La CEO ne compte pas s'arrêter là. Précurseure, elle voit déjà plus loin. "Mon rêve? Produire notre propre énergie et alimenter nous-mêmes l'ensemble de notre flotte."

