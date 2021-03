Face à la croissance de la pandémie, le comité de concertation a décidé mercredi de restreindre l'accès aux commerces non essentiels à partir de samedi. Ceux-ci pourront uniquement accueillir des clients sur rendez-vous. La FEB déplore ces mesures douloureuses et demande une accélération de la vaccination.

Le nombre maximum de clients pouvant se trouver simultanément sur place dépendra de la taille du magasin, mais le maximum est de 50 personnes. Deux personnes du même ménage pourront se trouver en même temps dans le magasin. Les livraisons à domicile et le "click-and-collect" resteront possibles, à condition qu'il n'y ait aucun contact physique et que le client n'entre pas dans le magasin.

Les magasins essentiels (entre autres les magasins d'alimentation, les pharmacies, mais aussi les magasins de produits d'hygiène, les magasins de tissus, les fleuristes et pépinières, les magasins de télécoms et les librairies) peuvent continuer à accueillir des clients sans rendez-vous.

La FEB déplore des mesures douloureuses et demande une accélération de la vaccination

Consciente de la gravité de la situation, la FEB se pose de "sérieuses questions" sur le nouveau confinement, qui frappe durement le monde des entreprises. "Le fait, par exemple, que les commerces non essentiels ne puissent plus ouvrir que sur rendez-vous est particulièrement difficile. Depuis la réouverture des commerces non essentiels en décembre, nous n'avons pas constaté d'augmentation significative du nombre de cas de coronavirus dans les mois qui ont suivi... jusqu'à ce qu'on augmente la bulle extérieure à 10", souligne la FEB.

"De plus, ces entreprises ont investi massivement pour que les achats se fassent dans les conditions les plus sûres possible. S'il y a des problèmes quelque part, il est plus probable qu'on les trouve dans la rue où le "contrôle social" laisse souvent à désirer", poursuit la FEB.

Selon la FEB, un an après le début de la crise du coronavirus, tous les secteurs sont en plus mauvaise posture qu'avant la crise. Aujourd'hui, 94% des entreprises se portent moins bien qu'à la fin de 2019 et près de 30% se trouvent dans une situation critique et sont au bord de la faillite. "Ce troisième confinement ne fait que nous rapprocher d'une gigantesque crise des faillites. Dès lors, un nouveau plan de soutien global contenant des mesures drastiques en faveur de la solvabilité pour aider les entreprises s'impose d'urgence", estime la FEB.

Le nombre maximum de clients pouvant se trouver simultanément sur place dépendra de la taille du magasin, mais le maximum est de 50 personnes. Deux personnes du même ménage pourront se trouver en même temps dans le magasin. Les livraisons à domicile et le "click-and-collect" resteront possibles, à condition qu'il n'y ait aucun contact physique et que le client n'entre pas dans le magasin. Les magasins essentiels (entre autres les magasins d'alimentation, les pharmacies, mais aussi les magasins de produits d'hygiène, les magasins de tissus, les fleuristes et pépinières, les magasins de télécoms et les librairies) peuvent continuer à accueillir des clients sans rendez-vous.La FEB déplore des mesures douloureuses et demande une accélération de la vaccination Consciente de la gravité de la situation, la FEB se pose de "sérieuses questions" sur le nouveau confinement, qui frappe durement le monde des entreprises. "Le fait, par exemple, que les commerces non essentiels ne puissent plus ouvrir que sur rendez-vous est particulièrement difficile. Depuis la réouverture des commerces non essentiels en décembre, nous n'avons pas constaté d'augmentation significative du nombre de cas de coronavirus dans les mois qui ont suivi... jusqu'à ce qu'on augmente la bulle extérieure à 10", souligne la FEB. "De plus, ces entreprises ont investi massivement pour que les achats se fassent dans les conditions les plus sûres possible. S'il y a des problèmes quelque part, il est plus probable qu'on les trouve dans la rue où le "contrôle social" laisse souvent à désirer", poursuit la FEB. Selon la FEB, un an après le début de la crise du coronavirus, tous les secteurs sont en plus mauvaise posture qu'avant la crise. Aujourd'hui, 94% des entreprises se portent moins bien qu'à la fin de 2019 et près de 30% se trouvent dans une situation critique et sont au bord de la faillite. "Ce troisième confinement ne fait que nous rapprocher d'une gigantesque crise des faillites. Dès lors, un nouveau plan de soutien global contenant des mesures drastiques en faveur de la solvabilité pour aider les entreprises s'impose d'urgence", estime la FEB.