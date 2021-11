Organisée par l'association belge des professionnels du marketing, la deuxième édition des Belgian Marketing Awards (BMA) a désigné ses lauréats. Gros plan sur trois talents.

Ce mercredi 17 novembre, la cérémonie des Belgian Marketing Awards (BMA) s'est déroulée dans les bureaux de la société Deloitte à Zaventem. Pour cette édition 2021, l'association belge des professionnels du marketing a décidé de mettre à l'honneur des entreprises et des marketers dans trois catégories. Le jury présidé par Marc Raisière, CEO de Belfius, a motivé le choix de ces trois lauréats parmi plus de 40 dossiers de candidature déposés aux BMA.

1. The Marketing Leader(ship) of the Year

Kris Michiels, marketing director foods & refreshment chez Unilever Belux. A ce titre, il pilote l'agenda marketing de plus de 10 marques chez ce géant de l'industrie agroalimentaire.

La motivation du jury:"A travers ce prix, nous souhaitons promouvoir les capacités du marketing pour stimuler l'innovation centrée sur le client et la transformation des entreprises vers un monde plus durable. Kris Michiels est un parfait ambassadeur pour cette mission. Avec ce prix, il rappellera la responsabilité qu'ont les spécialistes du marketing et les capacités qu'ils doivent développer pour obtenir des résultats commerciaux solides tout en partageant certaines valeurs avec les consommateurs et la planète."

© PHOTO: PG

2. The Young Belgian Marketing Company of the Year

Kazidomi, société bruxelloise active dans le commerce en ligne de produits sains, durables et biologiques. Incarnée par sa cofondatrice et CEO Emna Everard, cette jeune entreprise fondée il y a cinq ans à peine a levé 6 millions d'euros l'an dernier et emploie aujourd'hui une cinquantaine de personnes.

La motivation du jury: "Kazidomi mérite ce prix de la jeune entreprise marketing de l'année car son histoire va certainement inspirer les jeunes entrepreneurs à transformer leur vision, leur mission et leurs promesses en une forte croissance des revenus. Son succès repose sur le fait de proposer une solution axée sur l'engagement, de développer un modèle d'abonnement intelligent, mais aussi de penser et d'agir de manière holistique."

EMNA EVERARD © PHOTO: PG

3. The Belgian Marketing Company of the Year

Alpro, entreprise agroalimentaire qui commercialise divers produits à base de plantes. Fondée en 1974, la marque a été pionnière sur son marché en proposant des produits à base de lait de soja. Alpro fait partie du groupe Danone depuis 2016 et est aujourd'hui représentée par Jolien Schelstraete, sa directrice marketing pour le marché Belux.

La motivation du jury: "Alpro mérite ce prix car l'entreprise maîtrise toutes les dimensions des bonnes pratiques marketing (le branding, l'innovation, la communication, le shopper marketing, etc.) et les met en oeuvre avec passion, patience et cohérence. Les solides performances marketing d'Alpro s'inscrivent dans une stratégie commerciale de 'valeur partagée' et inspirera certainement les chefs d'entreprise et d'autres spécialistes du marketing."

JOLIEN SCHELSTRAETE © PHOTO: PG

