Chaque année, depuis 15 ans, BeCommerce, l'association belge pour l'e-commerce, récompense les meilleurs webshops actifs en Belgique. Cette année c'est le magasin en ligne d'alimentation saine Kazidomi qui a remporté le BeCommerce Award 2020

Ce soir, BeCommerce organisait la 15e édition de ses BeCommerce Awards afin de récompenser les meilleurs webshops actifs sur notre territoire. La couronne du BeCommerce Award 2020 a été décernée cette année au magasin en ligne Kazidomi, ce dernier prône une alimentation bio et saine au travers les produits présents sur son site.

Kazidomi n'est pas un inconnu de ces BeCommerce Award puisque l'an passé il avait été proclamé meilleure start-up et coup de coeur du jury.

"Ce gagnant montre clairement l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs dans un segment qui reste encore sous-représenté dans le paysage de l'e-commerce belge, à savoir l'alimentaire", note Olivier de Wasseige, président de l'UWE et président du jury des BeCommerce Awards 2020. "Kazidomi est une success-story belge, le projet réussi de jeunes entrepreneurs pour qui le souci de la durabilité est inscrit au coeur de leurs activités. Leur croissance rapide, dans le pays comme à l'étranger, prouve amplement tout le potentiel de ce créneau. C'est un essor que le jury n'a pas hésité à reconnaître et à soutenir !"

Les autres nominés pour ce prix étaient Beemit, Futurumshop, Newpharma et Veepee.

"Les entreprises nominées sont une source d'inspiration pour les différents secteurs d'activité dans une recherche de synergies entre le online et offline, et la définition progressive d'un nouveau modèle de distribution au détail. Avec les BeCommerce Awards, nous souhaitons encourager les entreprises à prendre le chemin du numérique et à multiplier les initiatives innovantes", ajoute Sofie Geeroms, directrice générale de BeCommerce.

Experts et public

Mais cette soirée a vu bien d'autres récompenses être décernées tel le "BeCommerce Special Jury Award" (qui est allé à Beemit), ou encore le "BeCommerce Special Public Award", décroché par Newpharma.

Pour départager les nombreux nominés, il a fallu mobiliser un jury d'experts, présidé par Olivier de Wasseige et composé des professeur Els Breugelmans, Pascal Butera, Damien Jacob, Doriane Magnus, Edouard Seynaeve, Benny Sintobin, Anne-Catherine Trinon, Matthieu van der Schueren, Michel Vermaerke et Clo Willaerts.

Des experts qui ont été assistés, pour l'occasion, par le public. En effet, ce dernier a eu, lui aussi, la possibilité de désigner son favori lors d'un vote qui a duré une semaine et pour lequel 13.152 consommateurs belges ont répondu présents.

Les nominés ont été scrutés sous toutes les coutures et évalués à l'aide de critères généraux et spécifiques.

Le palmarès complet : • Le prix "BeCommerce Start-up Award" (meilleure boutique web créée au cours des deux dernières années), est allé à mytribunews, une plate-forme en ligne où les internautes peuvent produire leur propre journal à l'intention de leurs proches ou leurs amis. L'entreprise a été récompensée pour son modèle innovant. • Le "BeCommerce Omnichannel Award" à Maison-Lab, qui a a su parfaitement associer le web et le physique, tout en prouvant qu'un point de vente web belge peut avoir une présence forte à l'étranger, comme le montrent les 70% du chiffre d'affaires de Maison-Lab réalisés aux Pays-Bas. • Le "BeCommerce Consumer Journey Award", qui distingue une boutique web qui excelle à rendre l'activité en ligne aussi aisée et agréable que possible au consommateur ou à l'utilisateur, revient cette année à De Bijenkorf pour le caractère novateur de son application. • Le magasin de cadeaux néerlandais Your Surprise s'est vu attribuer le "BeCommerce Cross-border Award" du meilleur point de vente web transfrontalières. • Nikkel-Art, boutique web spécialisée dans la décoration murale personnalisée, a obtenu le "BeCommerce Sustainability Award" de 2020. • Le "BeCommerce Innovation Award" a été attribué à la start-up belge eCade pour son application B2B, qui fait appel à l'intelligence artificielle pour suivre et comparer les prix sur Internet. • Le magasin d'outillage Klium a obtenu le "BeCommerce Advertising Campaign Award", qui vient primer la meilleure campagne de promotion pour un point de vente web en 2020. • Le "BeCommerce Logistics Award" est décerné à la boutique web ayant la meilleure stratégie logistique, dans le respect de certains critères. Le prix est revenu à Futurumshop, un spécialiste néerlandais des équipements et vêtements pour vélo, qui livre à domicile... à vélo. • Le "BeCommerce Payment Award" distingue une boutique web faisant preuve d'innovation pour son système de paiement. Le gagnant 2020 dans cette catégorie est Cofidis. • Le gagnant du prix "BeCommerce Platform Award" est Mozzeno, la première plateforme collaborative belge permettant à des particuliers de financer indirectement des prêts à d'autres particuliers. • Le "BeCommerce Agility Award" récompense les magasins web ayant su répondre de manière prompte et efficace à des bouleversements extérieurs. Ce prix a été créé cette année pour distinguer la boutique web qui a su le mieux résister à la crise sanitaire et est allé à la société belge Noukies.

Ce soir, BeCommerce organisait la 15e édition de ses BeCommerce Awards afin de récompenser les meilleurs webshops actifs sur notre territoire. La couronne du BeCommerce Award 2020 a été décernée cette année au magasin en ligne Kazidomi, ce dernier prône une alimentation bio et saine au travers les produits présents sur son site. Kazidomi n'est pas un inconnu de ces BeCommerce Award puisque l'an passé il avait été proclamé meilleure start-up et coup de coeur du jury. "Ce gagnant montre clairement l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs dans un segment qui reste encore sous-représenté dans le paysage de l'e-commerce belge, à savoir l'alimentaire", note Olivier de Wasseige, président de l'UWE et président du jury des BeCommerce Awards 2020. "Kazidomi est une success-story belge, le projet réussi de jeunes entrepreneurs pour qui le souci de la durabilité est inscrit au coeur de leurs activités. Leur croissance rapide, dans le pays comme à l'étranger, prouve amplement tout le potentiel de ce créneau. C'est un essor que le jury n'a pas hésité à reconnaître et à soutenir !"Les autres nominés pour ce prix étaient Beemit, Futurumshop, Newpharma et Veepee."Les entreprises nominées sont une source d'inspiration pour les différents secteurs d'activité dans une recherche de synergies entre le online et offline, et la définition progressive d'un nouveau modèle de distribution au détail. Avec les BeCommerce Awards, nous souhaitons encourager les entreprises à prendre le chemin du numérique et à multiplier les initiatives innovantes", ajoute Sofie Geeroms, directrice générale de BeCommerce.Experts et publicMais cette soirée a vu bien d'autres récompenses être décernées tel le "BeCommerce Special Jury Award" (qui est allé à Beemit), ou encore le "BeCommerce Special Public Award", décroché par Newpharma.Pour départager les nombreux nominés, il a fallu mobiliser un jury d'experts, présidé par Olivier de Wasseige et composé des professeur Els Breugelmans, Pascal Butera, Damien Jacob, Doriane Magnus, Edouard Seynaeve, Benny Sintobin, Anne-Catherine Trinon, Matthieu van der Schueren, Michel Vermaerke et Clo Willaerts.Des experts qui ont été assistés, pour l'occasion, par le public. En effet, ce dernier a eu, lui aussi, la possibilité de désigner son favori lors d'un vote qui a duré une semaine et pour lequel 13.152 consommateurs belges ont répondu présents.Les nominés ont été scrutés sous toutes les coutures et évalués à l'aide de critères généraux et spécifiques.