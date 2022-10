La Belgique a connu sa deuxième édition du Bold Woman Award la semaine dernière au MAS à Anvers.

Depuis 1972, la maison de champagne Veuve Clicquot décerne un prix qui met en avant les femmes qui prennent des risques, réussissent et peuvent en inspirer d'autres à faire de même: le Bold Woman Award. La Belgique a connu sa deuxième édition la semaine dernière au MAS à Anvers.

Le jury composé, entre autres, de Béa Ercolini, Pierre Hermant et Muriel Bernard, a choisi de décerner le Bold Woman Award à Amélie Matton, la CEO d'Ecosteryl. L'entreprise montoise est spécialisée dans la conception et la fabrication de machines spécifiques dédiées au traitement et au recyclage des déchets médicaux infectieux. Le Bold Future Award est allé à Florence Derck et Diane Van Impe qui ont créé Demain Art, une plateforme de vente pour artistes émergents.

