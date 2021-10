La maison de champagne a décidé de créer un prix pour récompenser l'entrepreneuriat féminin.

Veuve à 27 ans, Nicole Clicquot Ponsardin fut l'une des premières femmes à diriger une entreprise en France. Nous étions alors au 19e siècle. En 1972, pour son bicentenaire, la maison de champagne a décidé de créer un prix pour récompenser l'entrepreneuriat féminin: le Bold Woman Award.

L'idée est de mettre en avant des femmes qui prennent des risques, réussissent et peuvent en inspirer d'autres à faire de même. La Belgique a connu la 1re édition de ce prix cette année. Il a été remis la semaine dernière au cours d'une grande cérémonie à l'Hôtel de Mérode.

Le jury, composé entre autres de Bea Ercoloni, Michèle Sioen et Carole Lamarque, a récompensé Muriel Bernard, la fondatrice et CEO d'eFarmz, la plateforme d'e-commerce qui favorise l'accès à l'alimentation durable fondée en 2013. Catherine Bodson (Pipaillon) et Allison Mc Greal (Fabric Sales) faisaient aussi partie des finalistes.

Pauline Van Ostaeyen, cofondatrice de Dockflow, une plateforme qui permet aux affréteurs de suivre leurs cargaisons en mer, a gagné la version destinée aux jeunes pousses: le Bold Future Award.

