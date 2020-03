Au milieu de l'épidémie de coronavirus Covid-19, de nombreuses entreprises ont mis en place une politique de travail à domicile obligatoire. Entre enfants à gérer, stress des deadlines et communication à distance, le télétravail n'est pas toujours une partie de plaisir. Nos conseils pour travailler efficacement chez soi, sans perdre la raison.

1. Créer un espace de travail adapté

Ce n'est pas parce que vous travaillez à domicile qu'il faut pour autant rester en pyjama. Le télétravail reste un "véritable" travail, alors traitez-le comme tel : prenez une douche et habillez-vous.

Si vous n'avez pas un bureau à domicile bien équipé, faites en sorte de créer un espace sur mesure dédié exclusivement au travail. Évitez de travailler sur la table de la salle à manger, par exemple, qui est un endroit régulièrement fréquenté par les autres membres de votre famille.

Au lieu de simplement vous allonger sur le lit avec votre ordinateur portable, créez un petit espace loin des distractions : une petite table située dans le coin d'une pièce, avec une chaise droite et votre ordinateur feront l'affaire. Attention cependant aux besoins ergonomiques - n'hésitez pas à rehausser votre ordinateur pour ne pas vous tordre le cou et vous faire mal au dos.

Et surtout, fermez la porte. Le message doit être clair : "Lorsque la porte est fermée, il ne faut pas me déranger. Faites comme si je n'étais pas là."

2. Augmenter la communication

Même pour ceux qui y sont habitués, le télétravail peut sembler déstructuré et isolant. La clé du travail à domicile est donc une communication claire - avec le patron, mais aussi avec les collègues. C'est important de savoir exactement ce qu'on attend de vous. N'hésitez pas à organiser des réunions par vidéoconférence en début de journée afin de définir précisément les tâches de tout le monde. De nombreux outils et applications existent à cet effet.

Au cours de la journée, mettez en place des "check-ins" réguliers avec votre équipe ou votre patron, afin de faire une mise à jour de votre progression, de régler les éventuels problèmes ou de fournir des idées.

3. Prendre le temps pour des conversations décontractées

Un isolement prolongé pourrait avoir un impact sur le moral et la productivité. Outre les conversations professionnelles, n'hésitez pas à organiser des conversations plus légères, plus décontractées. C'est important de maintenir un certain semblant de normalité et de camaraderies avec vos collègues.

Il peut être intéressant de traduire certaines activités sociales au bureau dans un environnement en ligne : célébrez les anniversaires par exemple, ou faites une pause café durant laquelle vous partagez, via une application de chat, un moment de détente avec vos collègues en parlant de tout et de rien.

4. Se fixer des objectifs précis, et des limites

Organisez votre journée de manière intelligente : fixez-vous des objectifs précis. Le travail à domicile ne signifie pas que vous devez travailler plus d'heures. Respectez votre emploi du temps : "Je me lève tous les jours à la même heure, je saute sous la douche et je me prépare comme si j'allais au bureau." Une fois la journée de travail terminée, éteignez votre ordinateur et rangez vos affaires.

5. Prendre des pauses

Enfin, certaines personnes ont parfois l'impression que leur productivité est épiée. Elles restent donc vissées sur leur chaise de bureau, de peur qu'à distance, quelqu'un devine leur éventuelle absence. Mais soyons honnêtes, lorsque vous êtes au bureau, vous ne travaillez pas huit heures d'affilée. Il y a des pauses café, des discussions avec les collègues, des promenades à l'heure du déjeuner... Ce n'est pas parce que vous télétravaillez que vous n'avez pas droit à ces pauses bien méritées.

D'autant que ces moments de détente ne retirent rien de votre efficacité. Au contraire, prendre un peu de distance pour souffler permet d'apporter de nouvelles perspectives et de nouvelles réponses à une problématique quelconque.

Ne déjeunez pas à votre bureau. Même si vous êtes seul, prenez le temps de vous préparer un repas, et de manger dans votre salle à manger, ou dans votre salon. Faites en sorte que ce moment soit spécial.

