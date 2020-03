A épidémie exceptionnelle, dossier exceptionnel offert à nos lecteurs.

Chers lecteurs,

Vous trouverez ci-après notre dossier pratique de 19 pages (publié ce jeudi 12 mars) pour répondre aux questions que se posent aujourd'hui les dirigeants d'entreprise soucieux de continuer "à faire tourner la machine" mais dans le respect de la plus grande sécurité pour leurs collaborateurs. Trends-Tendances a préféré sacrifier une vente en kiosque au profit de la solidarité avec les entrepreneurs, les cadres et employés de Belgique.

Ce sera notre modeste contribution à la mobilisation de chacun pour vaincre cette épidémie. Et repartir ensuite de l'avant.

Bonne lecture

© -

